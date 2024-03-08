الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 33 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

جانب من إزالة مخالفات
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 للإزالات التي بدأت 24 فبراير الماضي وتستمر حتى 15 مارس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفَّذت بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة على عدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 33 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية وأبوتيج على مساحة 1470 مترًا مربعًا مباني، و4 أفدنة، و12 قيراطًا زراعة، و7175 مترًا مربعًا زراعة أهالي.

وتم في مركز القوصية إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي زراعية خاصة على مساحة 7175 مترًا مربعًا، وفي مركز أبوتيج تمت إزالة 8 حالات تعدٍ بالمباني على أملاك دولة بمساحة 1410 أمتار، وحالتي تعدٍ بالزراعة على أملاك دولة بمساحة 4 أفدنة و12 قيراطًا، و3 حالات تعدٍ على خط التنظيم بمساحة 60 مترًا.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

كما أشار اللواء عصام سعد إلى أنه أصدر تكليفاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة، والتواصل الدائم مع غرفة الأزمات بالمحافظة ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ للتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير، وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
جانب من إزالة مخالفات بناء بأسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموجة الـ 22 للازالات اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

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