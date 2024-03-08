تموين أسيوط يضبط 36 طنا سكر وأرز قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ، حملة تموينية مكبرة بنطاق مدينة منقباد.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمخازن الغير مرخصة والتي تقوم بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية بقصد بيعها في السوق السوداء.

ضبط أحد المخازن غير المرخصة

وتمكنت الحملة من ضبط أحد المخازن غير المرخصة بناحية منقباد بمركز أسيوط، وبه كميات كبيرة من السكر والأرز تقدر بكمية 20 طن سكر، 16.850 طن أرز، قام أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها.

وتم التحفظ علي الكميات التي تم ضبطها خلال الحملة التموينية المكبرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وقد نفذت الحملة ضبط أحد المخازن غير المرخصة، وشارك في الحملة مأموري الضبط القضائي بالمديرية: أمجد الفونس، عبدالله عبدالمولي، محمد الشحات، محمد حسانين، عصام دسوقي، احمد حسن، محمد فتحي.

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