الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

وفد وزاري يفتتح مسجد الوسيم بالشيخ زويد.. ويتفقد جمعية الوسيم ويوزع المساعدات على الأهالي

جريدة الدستور

زار وفد وزاري وعدد من الشخصيات العامة، مسجد الوسيم، بالشيخ زويد، لمتابعة عملية تطويره وافتتاحه، فضلا عن زيارة جمعية الوسيم وملحاقتها، لمتابعة المساعدات المقدمة للأهالي، وتدشين عملية التوزيع، فضلا عن الإعلان عن مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن وجوائزها وآلية التقديم فيها. 
كما تفقد الوفد، مجموعة من القرى بالعريش، من بينها قرى الحسينات والوفاق وأبو طويلة في شمال سيناء، استعدادا لبدء تطويرها وتوزيع المساعدات على الأهالي. 
وتابع الوفد، عملية توزيع المساعدات الإنسانية، على أهالي المنطقة، فضلا عن متابعة الاستعدادات النهائية، لتطوير أماكن الزيارة.

تأسست جمعية الوسيم في مارس من العام ٢٠٢٣، لتنمية المجتمع المحلي بمركز ومدينة الشيخ زويد.
ومجال عملها تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، عينية ونقدية، وتمكين اقتصادي، ودعم مشروعات لذوي الهمم، وقادرون باختلاف، وتدريب الفتيات على الأشغال اليدوية، 
وانشاء مكتبة للأطفال، وكذلك تحفيظ القرآن الكريم، فضلا عن كونها مركزًا للخدمات المتكاملة لأسر القرى العائدة، بمركز ومدينة الشيخ زويد بعد القضاء على الإرهاب.
وتنظيم قوافل طبية لأهالي الشيخ زويد، وتقديم خدمات طبية وعلاجية، وإجراء جراحات لغير القادرين، وتجهيز الفتيات الأيتام بتأسيس منزل الزوجية لهن
والمشاركة في جميع المبادرات التى تتبناها الدولة مثل حياة كريمة، وسكن كريم، ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلى دعم صغار المزارعين بشبكات الري والابار والشتلات.

 

 

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