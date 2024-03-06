استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المساعدات الإنسانية القادمة من أعضاء حملة "بشبابها" من محافظة سوهاج، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وإيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وثمن محافظ شمال سيناء، الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في تقدم المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

يذكر أن هدف حملة بـ"شبابها"، هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة بشبابها