الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شوشة" يؤكد اهتمام الدولة بسيناء

الاجتماع
الاجتماع

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء.

وأشار المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الدولة ساهمت في انتعاش الاقتصاد.


وقال المحافظ، إن وزير التموين والتجارة الداخلية صدق على صرف 5 كيلو دقيق للمواطنين بشمال سيناء بالسعر الرسمي، موجهًا بتفعيل الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتوسع في إقامة الشوارد لبيع المنتجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية.


وأعلن المحافظ إنشاء معرض لبيع المنتجات السيناوية خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي للمحافظة في 25 إبريل المقبل، وإضافة أصناف جديدة للمعرض مثل السجاد والذي يتم تدريب مجموعة من السيدات بشمال سيناء على صناعته.


ووجه المحافظ، الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة في خدمة أبناء سيناء، حيث صدقت مؤخرًا على دعم شمال سيناء بـ5 سيارات فنطاس لنقل المياه.


ووجه المحافظ، جميع جهات الإسناد بعدم صرف أي مستحقات للمقاولين إلا بعد سداد التأمينات الاجتماعية اللازمة، بجانب إصلاح التلفيات التي يقوم بها قائدي السيارات في أعمدة الإنارة أو بلدورات الأرصفة علي نفقة قائدي السيارات،مع عدم التعامل مع المدينين للدولة،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي مرافق الدولة.


وشدد المحافظ، على إزالة أي مخلفات أو تعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعترضين علي الإزالة والمقاول ومصادرة المعدات المستخدمه في البناء المخالف،وفرض هيبة الدولة،مؤكدا علي تطبيق قانون التصالح الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية، محذرًا من أي عشوائيات.


كما وجه المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي برفع كفاءة وصيانة وإصلاح المركبات والسيارات الخاصة بمختلف الجهات،بعد صدور قرار من وزارة التخطيط بحظر شراء سيارات جديدة.


ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير.

inbound4020422028694864233
inbound4020422028694864233
inbound4757309032917683535
inbound4757309032917683535
inbound2811666937166640026
inbound2811666937166640026
inbound8534215486611807274
inbound8534215486611807274
inbound4212959098797194832
inbound4212959098797194832
inbound1242596655921204986
inbound1242596655921204986
محافظ شمال سيناء القيادة السياسية الخدمات الاقتصاد المنتجات السيناوية مرافق الدولة السيارات

الأكثر قراءة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال