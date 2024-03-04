"شوشة" يؤكد اهتمام الدولة بسيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء.

وأشار المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الدولة ساهمت في انتعاش الاقتصاد.



وقال المحافظ، إن وزير التموين والتجارة الداخلية صدق على صرف 5 كيلو دقيق للمواطنين بشمال سيناء بالسعر الرسمي، موجهًا بتفعيل الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية، والتوسع في إقامة الشوارد لبيع المنتجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية.



وأعلن المحافظ إنشاء معرض لبيع المنتجات السيناوية خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي للمحافظة في 25 إبريل المقبل، وإضافة أصناف جديدة للمعرض مثل السجاد والذي يتم تدريب مجموعة من السيدات بشمال سيناء على صناعته.



ووجه المحافظ، الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة في خدمة أبناء سيناء، حيث صدقت مؤخرًا على دعم شمال سيناء بـ5 سيارات فنطاس لنقل المياه.



ووجه المحافظ، جميع جهات الإسناد بعدم صرف أي مستحقات للمقاولين إلا بعد سداد التأمينات الاجتماعية اللازمة، بجانب إصلاح التلفيات التي يقوم بها قائدي السيارات في أعمدة الإنارة أو بلدورات الأرصفة علي نفقة قائدي السيارات،مع عدم التعامل مع المدينين للدولة،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي مرافق الدولة.



وشدد المحافظ، على إزالة أي مخلفات أو تعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعترضين علي الإزالة والمقاول ومصادرة المعدات المستخدمه في البناء المخالف،وفرض هيبة الدولة،مؤكدا علي تطبيق قانون التصالح الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية، محذرًا من أي عشوائيات.



كما وجه المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي برفع كفاءة وصيانة وإصلاح المركبات والسيارات الخاصة بمختلف الجهات،بعد صدور قرار من وزارة التخطيط بحظر شراء سيارات جديدة.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير.

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