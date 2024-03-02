السبت 02 مارس 2024
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رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية

المؤتمر
المؤتمر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن تجمع اليوم يأتي بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، مستدلًا على أهميتها الاقتصادية بسردِ عدة إحصاءات.

وأشار إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقًا لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضًا وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وأشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بجهود الدولة في تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية؛ والتي ستسهم في جعل مصر مقصدًا عالميًا لهذا النوع من السياحة، مبينًا أن رئيس الوزراء أعلن عن إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر، وهو مُنتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري.

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رئيس جامعة الأقصر كلية السياحة والفنادق المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء

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