انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية بشمال سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة “ادارة الرياضة " بمحافظة شمال سيناء، فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الرياضي لطلاب المدارس بكليات التربية الرياضية، تحت شعار “شخصية الطالب الرياضي” والتي أقيمت على ملاعب كليه التربية الرياضية بجامعة العريش.

وتضمنت فعاليات الملتقى الرياضي تدريب الطلاب لمدة يومين على عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة، مثل “كرة قدم- كرة يد- ألعاب قوى- ألعاب ترويحية” على ملاعب كلية تربية رياضية.

وشارك فيها 500 طالب من تلاميذ المدارس، بالإضافة إلى 200 طالب من كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.

وتستمر فعاليات الملتقى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 27– 28 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن الملتقى الرياضي، يعتبر لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين، لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، وذلك لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة إلي المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضيًا.

ويهدف المشروع إلى دمج طلاب المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضيًا.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن هناك مزيدًا من المبادرات الشبابية والرياضية التي تقوم بتنفيذها الوزارة في مختلف المنشآت بالمحافظة، علاوة على تنفيذ أنشطة بمشاركة شباب سيناء في جميع البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوي الجمهورية.

جانب من الملتقى الرياضي لطلاب المدارس

جانب من الملتقى الرياضي لطلاب المدارس

جانب من الملتقى الرياضي لطلاب المدارس

جانب من الملتقى الرياضي لطلاب المدارس