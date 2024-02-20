الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شباب ورياضة شمال سيناء تناقش خطة العمل للعام المالي 2023/2024

إيهاب حسن عبدالوهاب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب

عقد اليوم الثلاثاء إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعًا مع الشؤون المالية والادارية، بحضور حاتم حميد مدير الشؤون المالية، وعماد المغربي مدير الموارد البشرية.

وناقش الاجتماع، لبعض المشكلات والمعوقات والمقترحات التي تقدم بها الحضور وكذلك تقديم بعض الحلول لتلك المشكلات ودراسة تنفيذ مقرحات التدريب والحصري لبعض البيانات التي من شأنها معالجة تلك المشكلات، تنسيقية لمراجعة خطة عمل الوزارة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تتضمنه من سلسلة من الأنشطة والبرامج المختلف ضمن برنامج عمل الحكومة، لتنفيذ المشروعات والبرامج المُحدد تنفيذها خلال العام المقبل فى جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب.

وتطرق الاجتماع، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري على كل الهيئات الرياضية على نطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور مديرية الشباب والرياضة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على المال العام ومتابعة الجهات الرقابية الدورية للأعمال المالية والإدارية بالهيئات الرياضية للتأكد من بتطبيق اللوائح والقوانين وايضا لمراجعة وفحص الاعمال المالية والإدارية والقانونية والمخزنية وغيرها بالهيئات الرياضية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وكان أصدر إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء قرارا بتكليف كلا من أيمن عبد العزيز الجندي مدير للعلاقات العامة، والدكتور يوسف سلامة سالم مدير لنادي الهجن متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب
إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب
مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الأنشطة والبرامج برنامج عمل الحكومة الشباب محافظة شمال سيناء الهيئات الرياضية

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