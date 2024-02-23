"حاسبات الأقصر" تشارك في تنظيم مؤتمر "علوم الحاسب والمعلوماتية"

شاركت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، كشريك جامعى في تنظيم مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية "دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة.

تطرقت فعاليات المؤتمر لتقديم مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية لتسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومـات والـذكـاء الاصطناعي في تحقيق طموحات وتطلعات قطاعات الدولة المصرية فى عصر الجمهورية الجديدة، في ظل التوجه نحو تفعيل منظومات التحول الرقمي في شتي مناحي الحياة وصولًا لآفاق من تطوير الخدمات الحكومية ودعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء الإداري بمختلف أجهزة الدولة المصرية، إلى جانب مناقشة آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والقطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني والإعلام الرقمي وتأمين المعلومات وتأثيرها المعرفي والتنموي.

مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية "

مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية "

مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية "