الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة بالعريش

جانب من القافلة
جانب من القافلة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، قافلة الأزهر الشريف لصالح قطاع غزة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.
وثمن المحافظ الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال عدد من القوافل الإغاثية التي تحتوي علي المساعدات المتنوعة.

وبدوره أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن القافلة تأتي دعما لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعما للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف حياتية صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت شعار"غزة 3"، حيث سبقتها قافلتان خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لافتا الي أنها تحتوي علي أكثر من 700 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأغطية والخيام والمياه المعدنية والملابس والاحذية والدقيق محملة على أكثر من 25 شاحنة.

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محافظ شمال سيناء قافلة الأزهر الشريف قطاع غزة لامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف الأشقاء الفلسطينيين

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