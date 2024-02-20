الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

الاجتماع
الاجتماع

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الأستاذ محمد شحاتة، عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والصندوق؛  تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي في مواجهة الإدمان ومكافحة المخدرات.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تسعى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتعامل مع التبعات الاجتماعية لمسألة المخدرات، والوقاية من دخول الشباب في هذا المسار الخطير المدمر لحياتهم ومستقبلهم، وذلك من خلال حملات التوعية المستمرة مع السعي لمعالجة الأسباب الاجتماعية التى قد تؤدى إلى الزج بالشباب نحو هذه الممارسة الخطيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والدكتورة علا علي إبراهيم، منسق الجامعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة.

وعقب لقاء رئيس الجامعة شهدت كلية الحاسبات والمعلومات ندوة توعوية ضمن برنامج الجامعة لتوعية الطلاب والعاملين ضد مخاطر المخدرات بحضور الدكتور قرشي السعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة البيئة والمجتمع، حيث حاضر بالندوة الدكتور ريهام بكري مدرس المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة الأقصر.

وكان قد شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين مركز التطوير المهني بالجامعة، وسلاسل فنادق ونتر بالاس، وشركة هاميس للبرديات، ومدارس المستقبل الدولية.

ووقع البروتوكولات من جانب محافظة الأقصر الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، فيما وقع على البروتوكولات من جانب الجهات الثلاث الأستاذ حجاج محمد أحمد، مدير فندق الونتر بالاس، والمهندس أحمد الرملي، مدير مدارس المستقبل الدولية، والمهندس محمد سمير، مدير شركة هاميس للبرديات.

جاء توقيع البروتوكولات بحضور الدكتور أمل عبدالواحد مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، مسئول وحدة التوظيف بالمركز، والدكتورة جهاد شريت، مسئول وحدة التطوير المهني بالمركز، والدكتور عبدالرحمن حامد، مسئول التطوير المهني بالمركز، وراندا أندريا، المسئول الإداري بالمركز، ومها النوبي، مسئول الـIt بالمركز.

وقال الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، إن البروتوكولات الثلاث تهدف لتوفير فرص تدريبية ووظيفية لطلاب وخريجي الجامعة.

وأضاف مدير مركز التطوير المهني بالجامعة: إن المركز يعمل على تنمية مهارات الخريجين والطلاب فضلًا عن تدريبهم على كيفية إدارة الوقت والتواصل مع الآخرين وتوزيع الأدوار طبقا لإمكانات كل منهم.

ويهدف مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر (Universty Center For Career Development) إلى تحقيق رؤية جامعة الأقصر المستقبلية لتقديم الإرشاد المهني والتدريب العملي على مهارات التوظيف سعيًا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، ومساعدة الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف.

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رئيس جامعة الأقصر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة المخدرات وزارة التعليم العالي شئون خدمة البيئة والمجتمع

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