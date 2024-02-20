الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندى

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي، والوفد المرافق له في مطار العريش الدولي خلال زيارته للمحافظة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.


ورحب المحافظ بالوفد الكندي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة، وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.


وأكد المحافظ استقبال المحافظة تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات، وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلى متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.


وأضاف المحافظ أنه يجرى تخزين المساعدات التي تصل إلى شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين جمعية الهلال الأحمر المصري ونظيرتها الفلسطينية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" طبقًا للاحتياجات الملحة في القطاع.


وأعلن المحافظ عن إقامة منطقة لوجستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لسكان قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في مدينة العريش وعلى الطرق المؤدية لرفح، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.


وأكد وزير التنمية الدولية الكندي أن هذه الزيارة تعد الثالثة لمصر، حيث شارك في "قمة القاهرة للسلام"، في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، بجانب زيارته القاهرة في 8 نوفمبر الماضي بهدف تعميق العلاقات الثنائية، كجزء من العمل المستمر بشأن الوضع في غزة، لافتًا إلى أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء ستتضمن تفقد مخازن المساعدات في مدينة العريش وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام وزيارة معبر رفح البري.

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير التنمية الدولية الكندي
محافظ شمال سيناء وزير التنمية الدولية الكندي الهلال الأحمر المصري قطاع غزة ميناء العريش البحري

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