الأربعاء 21 فبراير 2024
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طلاب جامعة العريش في جولة لمقر الكلية الجوية لتوعية الطلاب بأهم الإنجازات والمشاريع القومية

طلاب جامعة العريش
طلاب جامعة العريش

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بقيادة العميد عمرو عبد العزيز والإدارة العامة لرعاية الشباب، زيارة لطلاب جامعة العريش إلى الكلية الجوية  ضمت عدد 50 طالب وطالبة من بينهم 15 من أصحاب الهمم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الوعي والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعريفهم بإمكانيات وقدرات القوات المسلحة المصرية بمختلف وحداتها.

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيديو تعريفى عن الكلية الجوية منذ نشأتها الى الآن وايضا دور  القوات الجوية المصرية فى حماية سماء وتراب مصرنا الحبيبة  في مختلف الحروب، بداية من العدوان الثلاثي ومرورًا بحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر الخالدة وتأمين المظاهرات السلمية والحرب على الإرهاب، كما تضمنت الزيارة جولة داخل جناح العلوم وجناح الطيران واماكن ايواء طلبة الكلية الجوية. 

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والانتماء لدى طلاب جامعة العريش، وتعريفهم بدور القوات الجوية المصرية في حماية الوطن. 

كما أكد العميد عمرو عبد العزيز،أن الكلية الجوية هى صرح عريق للعسكرية المصرية نفخر به جميعٱ والتى تقوم بإعداد طيارينا بأحدث الاساليب العلمية ليتمكنوا من التعامل مع الاجيال الحديثة للمقاتلات وذلك للزود عن مقدرات  شعبنا.

هذا وقد أعرب طلاب جامعة العريش عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، مؤكدين أنها ساعدتهم على التعرف على إمكانيات وقدرات القوات الجوية المصرية، وزيادة شعورهم بالفخر والاعتزاز بانتمائهم إلى هذا الوطن العظيم.

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