محافظ شمال سيناء يتفقد معرض "أهلًا رمضان" بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بمدينة العريش بعد افتتاحه منذ أيام، في حضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المعرض يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتًا إلي توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأضاف المحافظ، أن المعرض بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل الي 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية؛ لمجابهة التضخم وحصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في مكان واحد، وبتخفيضات كبيرة.

ووجه المحافظ، إلي تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحلات ومستودعات البوتاجاز وتشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توفير السلع وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

كما وجه المحافظ، باستمرار ضخ السلع الأساسية والمواد التموينية في المعرض؛ نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين علي المعرض للتزود بالاحتياجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان الكريم.

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