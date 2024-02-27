الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

نائب محافظ شمال سيناء يستقبل نائب المفوض العام للأونروا فى مطار العريش

الاستقبال
الاستقبال

استقبل اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، ناتالي بوكلي نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، خلال وصولها إلى المحافظة، على متن طائرة خاصة هبطت في مطار العريش الدولي، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس محمد نصير مدير عمليات الهلال الأحمر المصري.

ورحب "الخولي" بنائب المفوض العام للأونروا على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، واحتواء الموقف بالقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية.

بدورها، وجهت "بوكلي" نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الشكر إلى نائب المحافظ على حسن الاستقبال، مشيرة إلى زيارة قصيرة إلى قطاع غزة لمدة 3 أيام عبر بوابة معبر رفح البري.

وأكدت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم جراء نقص المياه والغذاء والأدوية لأكثر من مليوني شخص، وأن ما يحدث في قطاع غزة مأساة بكل المقاييس وانتهاك للقانون والأعراف الدولية، مناشدة المجتمع الدولي وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة.

وأشارت إلى صعوبة عمل المنظمة في القطاع بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية واستهداف المنشآت التابعة للمنظمة واستهداف العاملين بها، مؤكدة أن العدد الهائل من الضحايا الفلسطينيين في غزة أمر مروع، لافتة إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

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