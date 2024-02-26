رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجنة المقابلات للمتقدمين لبرنامجي الماجستير والدكتوراة المهنية

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سير أعمال لجنة المقابلات والتي تواصل انعقادها للاستماع للمتقدمين للحصول على الماجستير المهني، والدكتوراة بالجامعة لليوم الثالث، تحت إشراف الأستاذ الدكتور وليد عبدالله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بالجامعة.

تشكلت لجنة المقابلات تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمدي حسين، من كل من: الأستاذ الدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عزام عبد المجيد، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور ياسر سيد، المدرس بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي.

واستمعت اللجنة للمتقدمين للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة المستشفيات، بكلية الآثار.

يشار إلى أن جامعة الأقصر، قد أعلنت فتح باب التقدم للتسجيل في برنامجي الماجستير والدكتوراه المهنية بالشراكة مع كلية التجارة جامعة أسيوط، وتم إجراء المقابلات على مدار الأيام الثلاثة 24، 25، 26 من فبراير الجاري.

وكان قد شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية بالوادي الجديد، بحضور الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعاتؤ، ورؤساء الجامعات المصرية.

وغرس رئيس الجامعة نخلة باسم جامعة الأقصر بمزارع كلية الزراعة بالوادي الجديد؛ في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادي الجديد بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل، والنباتات الطبية والعطرية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد ومتابعته، وذلك في إطار البدء الفعلي في استصلاح الأراضي لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، يكون لها مردود على تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتساهم في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إقليم الصعيد.

425014917_832521922221335_3187219061000400157_n

425308095_832522298887964_1393583388448389738_n

429934972_832524568887737_8636595556606922586_n