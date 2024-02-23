"مدارس بلا تدخين".. ندوة لوحدة الطفل بمدينة البياضية فى الأقصر

قالت نجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بـ محافظة الأقصر، إنه في إطار خطة الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة البياضية، تم تنظيم ندوة بعنوان "مدارس بلا تدخين - قوتي في صحتي والإدمان مدمر" بقاعة مركز ومدينة البياضية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكي، مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

واستهدفت الندوة أطفال مدارس رواج الابتدائية من الفئة العمرية 12 و13 سنة، وأهم ما جاء بالندوة خطورة التدخين على حياة الفرد والمجتمع من الناحية الدينية ومن الناحية الصحية، وأن التدخين هو بداية لتعاطي المواد المخدرة.

حاضر في الندوة الشيخ علاء محمد عربي، واعظ بمنطقة الأزهر، ومحمد أبو بكر محمد، مثقف صحي بالإدارة الصحيه بالبياضية، والدكتور محمد جمعة، بالإدارة التعليمية، وليلي محمد إبراهيم، وولاء علي، ممثلتا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتأتي الندوة بناءً على تعليمات محمود سعد شاهين، رئيس مركز ومدينة البياضية ورئيس اللجنه الفرعية لحماية الطفل بالبياضية وبالتعاون بين الإدارة التعليمية ووحدة حماية الطفل بالبياضية، حيث حضر الندوة نحو 45 طفلًا وطفلة.

ندوة لوحدة الطفل بمدينة البياضية في الأقصر

ندوة لوحدة الطفل بمدينة البياضية في الأقصر

ندوة لوحدة الطفل بمدينة البياضية في الأقصر

ندوة لوحدة الطفل بمدينة البياضية في الأقصر