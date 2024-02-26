ضمن "100 مليون شجرة".. محافظ شمال سيناء يُسلم الأشجار المثمرة للمنتفعين فى تجمع النثيلة

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، الأشجار المثمرة للمنتفعين في تجمع النثيلة التنموي في مركز نخل، بعد أن تسلمتها المحافظة من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

حضر الاحتفال كل من اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل.

وقال “شوشة” إن الأشجار المثمرة التي تم تسليمها للمنتفعين هي “البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ والرمان، وغيرها”.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء، ما يحقق التنمية المستدامة على أرض المحافظة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.

وأضاف “شوشة” أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء.

وأشار إلى أن الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

ولفت إلي أن الدولة قامت بإنشاء 10 تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء، من بينها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة، وتم تسليم كل منتفع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط وبدون أى فائدة.

وأوضح أن التجمع كامل المرافق والخدمات من وحدة صحية ومدرسة ومنزل وملعب رياضي ومبنى خاص بالديوان ومسجد، بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية ومحطة مياه وصرف صحى بالتجمع، وأن جميع المنازل تم تشطيبها على أعلى مستوى، وتم توصيل جميع المرافق والخدمات الخاصة بها.

ونقل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة لأبناء شمال سيناء، مؤكدًا دعم الوزارة لشمال سيناء والتجمعات التنموية.

وأعلن “شوقي” عن إنشاء جمعية زراعية لدعم المزارعين وتزويدهم بالأسمدة المطلوبة للزراعة، بجانب إقامة الندوات الإرشادية، لافتا الي وجود 11 محطة بحوث علي مستوي محافظات الجمهورية، من بينها 5 محطات بسيناء.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مبني الإدارة والخدمات بمحطة البحوث بالتجمع، الذي يوجد به المعامل الخاصة بتحاليل التربة لدراسة التراكيب الخاصة بالزراعة التي تناسب كل تربة، وتفقد الفندق الخاص بالمحطة الذي يضم 24 غرفة كل غرفة مزودة بسريرين، وذلك لاستضافة الدورات العلمية والندوات ولقاء الأهالي وتعريفهم بالزراعات المناسبة بالمنطقة، بجانب إقامة الباحثين والاستشاريين والزائرين.

كما قام المحافظ، بزيارة التجمع التنموي في منطقة أبورصاصة، وزراعة بعض الأشجار المثمرة.

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