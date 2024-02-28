فريق جمباز شمال سيناء يفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن فوز فريق الجمباز بالمركز الثالث في أكبر بطولة للعروض الرياضية في مصر " كيدز شو" الجمباز للجميع.

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم إطلاق أكبر بطولة للعروض الرياضية " كيدز شو" من خلال وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء،في مجالات العروض الرياضية بأدوات مبتكرة، منها عروض مهارات الألعاب، عروض الباليه والزومبا والايروبيكس، عروض الجمباز للجميع، والجمباز الإيقاعي.

وأضاف حسن عبد الوهاب، أن السياسة العامة للدولة بشأن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ترتكز على الاهتمام بالمواطن في جميع مراحله وخاصة مرحلتي النشء والشباب والإهتمام بالصحة النفسية لهم، واستغلال طاقاتهم وتنمية القدرات البدنية والعقلية والنفسية والإجتماعية بصورة إيجابية لخدمة المجتمع، وتنمية روح الفريق والتعاون بين أعضاء الفرق المشاركة.

وأشار الي ان البطولة أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجيهان حنفي وكيل الوزارة الادارة المركزية لتنمية النشء بإشراف الادارة العامة للموهوبين والمبدعين برئاسة ايمان عثمان مدير عام الادارة.

وأشرف على فوج شمال سيناء عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء، وهيام جمعة، وتدريب آلاء محمد.

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