رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)، الذي تنظمه جامعة طيبة التكنولوجية برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأشاد الدكتور حمدي حسين، بانعقاد المؤتمر بالأقصر، متوقعًا أن يعود مردوده بشكل إيجابي على أبناء المجتمع، لاسيما أن المؤتمر يضم ممثلي جهات عدة من الجامعات، وممثلي الصناعة، ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، وشركات، فضلًا عن مشاركة الطلاب، وهو مايسهم في التقاء وتبادل الأفكار؛ لتصبح باكورة مشروعات بحثية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وهو مايمثل أحد مكاسب ومخرجات المؤتمر.

وقال الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة: "إننا في الجامعة نسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي تحظى الجامعات التكنولوجية في عهده بدعم غير مسبوق، وبرغم حداثة الجامعة والتي لم يتجاوز عمرها العامين، إلا أنها نجحت للعام الثاني على التوالي في عقد مؤتمر شباب التكنولوجيين، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية 2030، للنهوض بالتعليم التكنولوجي كونه عماد الدول والمجتمعات المتقدمة".

وأشار “زين الدين” إلى أن المؤتمر يكتسب أهميته من كونه يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي تكون مقدمة لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح مُنتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا وإقليميًا ذات قيمة اقتصادية.

وفي ختام حفل الافتتاح، أهدى رئيس الجامعة، درع المؤتمر لكل من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود محمد عبدالعاطي، مدير العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، والدكتورة وفاء عبدالرشيد، المدير التنفيذي لمكتب ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس مدينة طيبة، وفلورين جورهيل، مدير فندق الهيلتون، والشيخ محمد الرملي، مدير عام مدارس الحرمين، والدكتور فرج خضاري، عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى حرز الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير.

ثم تفقد ضيوف المؤتمر عدد من المعارض المقامة على هامش المؤتمر، مثل معارض منتجات برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية والغذائية والسياحة والسفر، والملصقات، معارض لطلاب الجامعات التكنولوجية، والمدارس الفنية، والشركات، ووحدة السكان بديوان محافظة الأقصر، ومعارض فنية للمواهب الطلابية ومعرض فن تشكيلي لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

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