وكيل "شباب شمال سيناء" يوجه بالتوسع في مشروعات الطرح الاستثماري وتنمية موارد المراكز

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بمديري الإدارات المركزية والفرعية ومديري المراكز والأندية ومسئول التخطيط والمشرف المالي ومشرف الأنشطة بالمراكز والأندية بمركز شباب مدينة العريش.

جاء هذا اللقاء للوقوف على سير العمل داخل الإدارات المركزية والفرعية والهيئات الشبابية وبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.

بحث ت نمية موارد مراكز الشباب الذاتية

وبدأ الاجتماع بمناقشة العديد من الموضوعات الهامة منها، مناقشة مشروع الطرح الاستثماري داخل الهيئات الشبابية من أجل تنمية موارد مراكز الشباب الذاتية، مشيرا إلى أهمية التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري واستحداث مشروعات جديدة لجذب المستثمرين، كما وجه مديري الإدارات الفرعية بضرورة بذل قصارى الجهد في هذا الملف.

وأكد حسن عبدالوهاب، أن المديرية علي أتم الاستعداد لاستقبال كافة الفعاليات المقبلة والإعداد والتجهيز لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطة عمل في كافة المجالات تشمل الأنشطة والدورات الرمضانية وكذلك احتفالات عيد الفطر المبارك.

ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها

وأثنى على ضرورة التواصل مع مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب من أجل تفعيل الأنشطة داخل الهيئات الشبابية لضمان القيام بدورها في خدمة الشباب والنشء، وتحقيق رؤية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعه، وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، وشدد على ضرورة الاشتراك في جميع الفعاليات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة وجميع المسابقات والمشروعات القومية.

وأضاف في حديثه إلى ضرورة الإبداع في تنفيذ الأنشطة بطريقة تجذب الشباب للمشاركة في البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب والأندية، كما أكد على ضرورة ترشيد استهلاك الموارد داخل الهيئات الشبابية مثل الكهرباء والمياه.

ضرورة تفعيل دور بروتوكولات التعاون بين مؤسسات المجتمع لتبادل الخبرات

ووجه "عبدالوهاب"، بضرورة تفعيل دور بروتوكولات التعاون بين مؤسسات المجتمع لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون المثمر بما يعود بالنفع على الجميع، ونبه على ضرورة العمل الجاد التزاماتم لجميع العاملين والعمل كفريق من أجل النهوض بمنظومة العمل داخل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء والوصول إلى التميز دائمًا.

وطالب وكيل الوزارة، كافة المراكز والأندية بضرورة إعداد برامج تخص استعدادات المديريات خلال شهر رمضان، وكذا استعدادات عيد الفطر وعيد الأضحى واجازة الصيف، على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، مطالبًا بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

جانب من اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

جانب من اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء