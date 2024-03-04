محافظ الأقصر يستقبل وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (صور)

استقبل مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك" بقيادة د. ديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي وبرفقته ايزابيلا بوماريتو مدير المشروع، وذلك في إطار اطلاق منحة الدعوة المفتوحة الممولة من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "اليونيك".

وأوضح ديفيد سكالماني أن المنحة ستكون متاحة لجميع المصريين في مختلف مجالات الفن والثقافة كالموسيقى والأدب، والحرف اليدوية، والفنون البصرية، والإقتصاد الإبداعي، والمسرح، والتصوير، وغيره من المجالات للتقديم عليها، كجزء من أنشطة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، لتنشيط التبادل الثقافي والفني بين مصر وأوروبا، وازدهار الساحة الفنية والثقافية في مصر.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بزيارة وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية وتبادل الأفكار والخبرات وبدء شراكة قوية في مختلف المجالات.

كما أعرب المحافظ عن رغبته في تفعيل التعاون من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المدن الإيطالية ومنها تورينو، وسردينيا، وكابروس، واوريستيانو.

كما أولى محافظ الأقصر ورئيس وفد "اليونيك"، اهتمام مشترك فيما يخص تبادل الخبرات العلمية في مجالات الطب والفنون والأدب والصناعة والزراعة، واتاحة فرص تبادل طلابي ما بين البلدين في مجال التعليم الجامعي وما بعد الجامعي واتاحة تبادل الخبرات في مجال التصنيع الزراعي وذلك في ظل ما تتمتع به الأقصر من مقومات واعدة من طقس معتدل، وأراضي زراعية خصبة تصلح للزراعة.

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