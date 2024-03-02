"الصوم والصلاة حق المعلم" ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهري بشمال سيناء

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري، والمُقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ شمال سيناء في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المثمر بين الأزهر الشريف، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب بئر العبد، وبمشاركة طلائع المركز.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الواعظ محمد سلامة محمد من منطقة الوعظ بشمال سيناء، بتقديم ندوة دينية بعنوان «الصوم والأخلاق»، أوضح خلالها منزلة الصائمين عند الله تعالي، وبين كيف للمؤمن أن يضيع ثواب عباداته من صلاة، وصيام، وصدقة، وحج، وغير ذلك من العبادات إن لم يتحلى بمكارم الأخلاق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين، وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية.

ومن جهته أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية، وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة، والمنطقة الأزهرية بسيناء، في تنفيذ برنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

جانب من برنامج الرواق الأزهري بشمال سيناء

جانب من برنامج الرواق الأزهري بشمال سيناء

جانب من برنامج الرواق الأزهري بشمال سيناء