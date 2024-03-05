الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يفتتح أعمال إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا

جانب من إعادة إعمار
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا

شهد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فعاليات افتتاح أعمال إعادة إعمار عدد من منازل قرية نجع الجسور وقرية نجع سيدنا، والتي نفذتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتضمنت أعمال إعادة الإعمار والتنمية التي شملت الحصول على موافقة جميع الوزارات المختصة:

• بناء المنازل المتهالكة بالقريتين والبالغ عددهم 25 منزل واجراء كافة أعمال التشطيب الداخلية والخارجية والتجهيزات اللازمة لاقامة الاسر بشكل يليق بكرامة المواطن.

• كما تم تسليم 25 مركب صيد، في ضوء عملية التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة بالقريتان.

• وقد تم اجراء سلسلة من التدريبات المكثف لاهالي القريتان علي حرفة الصيد.

• هذا بالإضافة إلى انشاء محطة تحلية مياه الشرب لأهالي قرية "نجع سيدنا" عقب اجراء سلسلة من التحليلات لفحص صلاحية المياة للشرب لضمان المحافظة علي صحة اهالينا من سكان القرية.

• كما تم تقديم حزمة من الخدمات الطبية المتكاملة ذات الجودة لطلاب المدارس من خلال قافلة "اولادنا في عنينا" للكشف علي غير القادين وصرف العلاج لهم بالمجأن. فضلا عن عمل كل التدخلات الطبية المتكاملة لطلاب مدرسة نجع الجسور الابتدائية.

• وتوزيع مساعدات انسانية ممثلة في كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية.

• والانتهاء من عمليات التطوير لكل من مسجد قرية "نجع الجسور" وقرية "نجع سيدنا".

• وتنظيم مسابقة القران الكريم لتشجيع اطفال القريتان علي حفظ القران الكريم.

وفي الكلمة الاحتفالية، التي ألقاها محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر، أكد أن أعمال تطوير المنازل وتوفير فرص العمل تأتي في إطار رؤى وخطط وتوجه الدولة المصرية للوصول إلى المواطنين في القرى والريف والمناطق النائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والذي يتضح جليا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، مشيدا بمستوى التنفيذ للمنازل التي تم إعادة تأهيلها وتسليمها للمواطنين.

جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
جانب من إعادة إعمار منازل قريتي نجع الجسور ونجع سيدنا
نائب محافظ الأقصر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمه

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