الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يستقبل الطلاب المشاركين بالبطولة الإفريقية للبرمجة (صور)

الزيارة
الزيارة

استقبل د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، يرافقه د.أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات، الوفود الطلابية المشاركة في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات، المقامة بمدينة الأقصر، لوفد جامعة المنصورة بكليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة ومعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، إضافة إلي الوفد الطلابي الذي يمثل جامعة الأقصر في المسابقة، بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت جولة الوفد الطلابي بزيارة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر واصطحبهم عميد الكلية في جولة؛ للتعرف على الإمكانات المعملية التى توفرها الكلية؛ لخدمة العملية التعليمية والبحثية لتشمل معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء ومعمل الإلكترونيات ومركز البيانات بمركز المعلومات بالجامعة.

كما رحب رئيس الجامعة بوفد طلاب جامعة المنصورة؛ متمنيًا لهم التوفيق والإقامة الطيبة في رحاب مدينة الأقصر، موجهًا بتوفير كافة السبل الدعم لخدمة الوفد الطلابي خلال فترة إقامتهم بالأقصر.

429974027_836687728471421_3449367631689203553_n
429974027_836687728471421_3449367631689203553_n
430001942_836687358471458_3034531732936611323_n
430001942_836687358471458_3034531732936611323_n
430002741_836687711804756_8268911057230438747_n
430002741_836687711804756_8268911057230438747_n
430986635_836687401804787_4638125379998884700_n
430986635_836687401804787_4638125379998884700_n
431030962_836687335138127_1250727520484598633_n
431030962_836687335138127_1250727520484598633_n
رئيس جامعة الأقصر كلية الحاسبات والمعلومات البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات مدينة الأقصر العملية التعليمية والبحثية

مواد متعلقة

"شوشة" يؤكد اهتمام الدولة بسيناء

"الصوم والصلاة حق المعلم" ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهرى بشمال سيناء

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية

نائب محافظ شمال سيناء يودع نائب المفوض العام للأونروا فى مطار العريش (صور)

وكيل "شباب شمال سيناء" يوجه بالتوسع في مشروعات الطرح الاستثماري وتنمية موارد المراكز

فريق جمباز شمال سيناء يفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية بشمال سيناء

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)

الأكثر قراءة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

خطة من «المركزى» والبنوك لتوفير «الكاش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال