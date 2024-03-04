رئيس جامعة الأقصر يستقبل الطلاب المشاركين بالبطولة الإفريقية للبرمجة (صور)

استقبل د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، يرافقه د.أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات، الوفود الطلابية المشاركة في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة لشباب الجامعات، المقامة بمدينة الأقصر، لوفد جامعة المنصورة بكليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة ومعهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، إضافة إلي الوفد الطلابي الذي يمثل جامعة الأقصر في المسابقة، بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت جولة الوفد الطلابي بزيارة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر واصطحبهم عميد الكلية في جولة؛ للتعرف على الإمكانات المعملية التى توفرها الكلية؛ لخدمة العملية التعليمية والبحثية لتشمل معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء ومعمل الإلكترونيات ومركز البيانات بمركز المعلومات بالجامعة.

كما رحب رئيس الجامعة بوفد طلاب جامعة المنصورة؛ متمنيًا لهم التوفيق والإقامة الطيبة في رحاب مدينة الأقصر، موجهًا بتوفير كافة السبل الدعم لخدمة الوفد الطلابي خلال فترة إقامتهم بالأقصر.

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