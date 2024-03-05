وكيل "رياضة شمال سيناء" يكرم أعضاء حملة بشبابها لجهودهم فى تنمية الوعى

كرم إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أعضاء حملة بشبابها بالمحافظة ضمن بمركز شباب مدينة العريش، وذلك تقديرًا لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

بحضور محمد محمود منسق عام الحملة، وخالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وأعضاء حملة بشبابها.

من جانبه، هنأ حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعضاء حملة بشبابها من أبناء المحافظة، على تكريمهم بعد شهور من العمل فى التوعية والمساندة الوطنية، وتشجيع المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى حرص الوزارة ومديريات الشباب والرياضة، على دعم كل الكيانات الشبابية التى حققت الفارق؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وفى ختام الحفل، وجّه أعضاء الحملة الشكر والتقدير لوكيل وزارة الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.

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