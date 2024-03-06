الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إضافة خطوط جديدة للمواصلات داخل مدن شمال سيناء

الاجتماع
الاجتماع

أعلن اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن إضافة خطوط سير جديدة داخل مدن المحافظة، فضلا عن تفعيل الخطوط التي توقفت خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث التي شهدتها شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار الغندور خلال إجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور العميد محمود الدهشان قائد مرور شمال سيناء المقدم عمرو ابراهيم رئيس مباحث المرور ورؤساء مجالس المدن وأعضاء اللجنة، إلي طرح المواقف داخل مدن المحافظة من خلال مجلس إدارة المواقف بالمزاد العلني، بعد إقرار الضوابط المحددة.

وأكد  سكرتير عام المحافظة، عن وجود خطوط سير مع عدد من المحافظات الأخري منها  الاسماعيلية- بورسعيد والدقهلية والسويس وجنوب سيناء والشرقية والإسكندرية والقاهرة، مستعرضا عدد السيارات علي كل خط.

ووجه الغندور بضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة بما يخدم المواطن السيناوى بتوفير وسيلة مواصلات تتناسب مع احتياجاته؛ للتنقل سواء داخل المحافظة أو خارجها.

وشدد علي قيام إدارة المرور بمتابعة خطوط السير وتعريفة الركوب المحددة وتحرير مخالفات للسيارات المخالفة، موجها بضرورة وضع استيكرات علي الزجاج الأمامي للسيارات بخط السير وتعريفة الركوب، وفرض غرامة بقيمة 500 جنيه في حالة عدم تجديد خط السير خلال شهر من انتهائه.

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محافظة شمال سيناء إدارة المواقف الإسماعيلية الدقهلية جنوب سيناء القاهرة

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