الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شوشة: المشروعات المنفذة على أرض شمال سيناء تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي

خلال مؤتمر إعداد
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة تعطي دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، فضلًا عن إعادة توزيع السكان وتوطين الملايين من أبناء المحافظات الأخرى.


جاء ذلك خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية في وسط سيناء والذي عقد في قاعة المؤتمرات بالتجمع التنموي في الكيلو 61 بقرية بغداد، برئاسته وبحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتنمية قطاع شمال سيناء، والمهندس محمود أحمد شاذلي ممثل وزارة التنمية المحلية، الدكتورة نانسي سعيد، والمهندس محمد ممدوح، ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور أحمد القاضي والدكتور محمود علي، ممثلي المكتب الاستشاري المسؤول عن اعداد المخططات، الي تطوير الأنشطة الصناعية في منطقة وسط سيناء.


وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية هو توطين الصناعات التعدينية بوسط سيناء والاستفادة من الثروات بموقع المشروع، إنشاء قاعدة للصناعات التكميلية وتحقيق التكامل الاقتصادي، دعم الاقتصاد القومي بمجموعة من الصناعات والخامات، رفع القيمة المضافة للمواد الخام، زيادة الصادرات من المنتجات الصناعية وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية، تغطية الفجوة بالأسواق المحلية بإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.


وأكد المحافظ، وجود عدد من الخامات التعدينية في منطقة وسط سيناء منها الكبريت والرمال البيضاء والفحم والأملاح والجبس والحجر الجيري والزلط، مشيرا إلى أن الأنشطة الصناعية المقترحة بالمنطقة هي الإسمنت ورمال الزجاج والجير والجبس ومواد البناء والحراريات والطوب الطفلي والجرانيت والرخام.


وبدوره أكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه خلال المؤتمر تم مناقشة الدراسات التخطيطية المبدئية للموقع والأفكار التخطيطية للمخطط العام والبدائل التخطيطية المبدئية للمخطط العام والرؤي المختلفة بتطوير المنطقة والأنشطة الصناعية التي يمكن توطينها.

خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
خلال مؤتمر إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
محافظ شمال سيناء الاستثمارات فرص عمل للشباب البطالة الفقر التفصيلية الأنشطة الصناعية

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