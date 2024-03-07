الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر القومي يكرم طفلتين من أبطال "قادرون باختلاف"

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل رئيس حزب مصر القومي الدكتور روفائيل بولس، طفلتين من أبطال احتفالية "قادرون باختلاف"، وهما الطفلة "روضة وليد" والطفلة "هنا" حيث قام بتكريمهما على أدائهما الرائع خلال الاحتفالية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية أبنائنا من ذوي الهمم.

وأعرب رئيس حزب مصر القومي، عن سعادته وفخره بتواجده وسط أبنائه من ذوي الهمم، موجها الشكر والتقدير والعرفان لأسرهم على هذه النماذج المشرفة التي تعطينا جمعيا دروسا في الأمل والتفاؤل والحب والعطاء، مؤكدًا على الدعم والرعاية الذي توليه الدولة لهم.

وأشاد رئيس حزب مصر القومي، بالقدرات المتميزة لأبطال قادرون باختلاف، معربا عن ثقته في قدرتهم على صنع المزيد من النجاحات، مضيفا أنهم أصبحوا يمثلون أحد أهم آليات بناء هذا الوطن.

وشدد رئيس حزب مصر القومي، على أن الحزب ماضٍ في مسيرته نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن يألو جهدا في سبيل دمج ذوي الهمم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف حزب مصر القومي ذوي الهمم الوطن

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