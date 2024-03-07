الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية في وسط سيناء العريش

جولة المحافظ
جولة المحافظ

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنتاج مزرعة أم شيحان السمكية في منطقة وسط سيناء، في حضور المهندس الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد المحافظ، أن محافظة شمال سيناء حباها الله بالعديد من المقومات والثروات ومن بينها الثروة السمكية، حيث أن بها بحيرة البردويل والتي تنتج أجود أنواع الأسماك والقشريات، بخلاف المزارع السمكية.

إنتاج المزرعة السمكية في منطقة أم شيحان سيتم طرحه في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية

وأشار "شوشة"، إلى أن إنتاج المزرعة السمكية في منطقة أم شيحان سيتم طرحه في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية، موجهًا بالتوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

ووجه المحافظ، الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على الجهود المبذولة، موجهًا بالاستفادة من مياه البحرية في ري الزراعات بالمنطقة المجاورة.

تفاصيل المزرعة السمكية في أم شيحان

وأكد المهندس الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن المزرعة السمكية في منطقة أم شيحان بها 5 أحواض، بها أكثر من 100 ألف حبة زريعة، وجري اليوم حصاد حوضين منها بواقع 25 ألف سمكة، حيث سيتم طرح انتاج المزرعة للمواطنين بشمال سيناء.

وأضاف "فرحات"، انه يوجد في محافظة شمال سيناء 3 مزارع سمكية تابعة للجهاز في قرية الروضة وفي منطقة أم شيحان بالقرب من سد الروافعة وفي منطقة جنوب العريش، لافتًا إلي وضع مخطط لإنشاء 4 مزارع سمكية أخري علي المياه الجوفية و3 مزارع سمكية علي مياه البحر، مؤكدا علي تقديم الدعم للمواطنين في حال انشاء مزارع سمكية بالمجان من خلال الجهاز.

وبدوره قال المهندس محمد سويلم، مدير إدارة المزارع السمكية بشمال سيناء، ان اجمالي انتاج المزرعة 17 طنًا ستوزع علي منافذ المحافظة بأسعار مخفضة، بسعر 60 جنيها للكيلو 5 سمكات، أو ب40 جنيها للكيلو من 6 الي 12 سمكة.
حضر  موسم الإنتاج كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس محمد سويلم، مدير إدارة المزارع السمكية بشمال سيناء، جازي سعد، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.

IMG-20240307-WA0059
IMG-20240307-WA0059
IMG-20240307-WA0058
IMG-20240307-WA0058
IMG-20240307-WA0057
IMG-20240307-WA0057
IMG-20240307-WA0061
IMG-20240307-WA0061
IMG-20240307-WA0056
IMG-20240307-WA0056
IMG-20240307-WA0062
IMG-20240307-WA0062
IMG-20240307-WA0063
IMG-20240307-WA0063
IMG-20240307-WA0055
IMG-20240307-WA0055
IMG-20240307-WA0064
IMG-20240307-WA0064
IMG-20240307-WA0054
IMG-20240307-WA0054
IMG-20240307-WA0065
IMG-20240307-WA0065
IMG-20240307-WA0053
IMG-20240307-WA0053
IMG-20240307-WA0066
IMG-20240307-WA0066
IMG-20240307-WA0052
IMG-20240307-WA0052
IMG-20240307-WA0067
IMG-20240307-WA0067
IMG-20240307-WA0051
IMG-20240307-WA0051
IMG-20240307-WA0068
IMG-20240307-WA0068
IMG-20240307-WA0069
IMG-20240307-WA0069
IMG-20240307-WA0050
IMG-20240307-WA0050
محافظ شمال سيناء لثروة السمكية بحيرة البردويل الاسماك الطازجة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

مواد متعلقة

"تموين ديروط" يشن حملات على الأسواق والمخابز لفرض الرقابة

إضافة خطوط جديدة للمواصلات داخل مدن شمال سيناء

شوشة: المشروعات المنفذة على أرض شمال سيناء تعطى دفعة كبيرة للنشاط الاقتصادى

محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة مساعدات حملة "بشبابها"

نائب محافظ الأقصر يفتتح أعمال إعادة إعمار منازل قريتى نجع الجسور ونجع سيدنا

وكيل "رياضة شمال سيناء" يكرم أعضاء حملة بشبابها لجهودهم فى تنمية الوعى

محافظ الأقصر يستقبل وفد اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (صور)

رئيس جامعة الأقصر يستقبل الطلاب المشاركين بالبطولة الإفريقية للبرمجة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

بعد تحرير سعر الصرف.. 245 جنيهًا فرقًا بين سعر الذهب المحلي والعالمي

عطل فنى يضرب فيسبوك

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة