محمد صلاح يهنئ العالم الإسلامى بشهر رمضان

هنأ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، اليوم، العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على منصة "إكس" فيديو لعدد من اللاعبين هنأوا من خلاله المسلمين بحلول شهر رمضان.

وظهر صلاح في الفيديو قائلًا: "رمضان كريم"، بجانب عدد من لاعبي المسابقة الإنجليزية.

وظهر في الفيديو عدد من اللاعبين المسلمين مثل المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، الجزائري ريان آيت نوري ظهير وست هام يونايتد، النيجيري أليكس أيوبي لاعب فولهام، الإسباني أداما تراوري لاعب فولهام، شيخ كوياتيه متوسط ميدان نوتنجهام فورست، إضافة لـ ريكو لويس متوسط ميدان مانشستر سيتي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي توجيهها حكام المسابقة لإيقاف المباريات لمنح الفرصة للاعبين المسلمين كسر صيامهم خلال وقت آذان المغرب.