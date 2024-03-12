الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ظهور دكتور ربيع بعد دخول الكبير في غيبوبة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

شهدت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن والذي ينافس بقوة ضمن الماراثون الدرامي الجديد في شهر رمضان 2024. 

وتقدم الحلقة 2 من مسلسل الكبير الجزء الثامن مفارقات كوميدية متنوعة بعد تحول الكبير على يد الشمامة الي عقلة الإصبع. 

ونقدم لجمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي 8 تفاصيل وأحداث الحلقة 2. 

 

أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير أوي 8 

دارت أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير اوي 8 في إطار كوميدي فبعد قيام الكبير بالقبض على طبازة كأول شمام في تارجت الشمامة في عالم الجن وإرساله الي مملكة الشمامة بدأ الكبير رحلته في البحث عن باقي الشمامين ليكمل التارجت المكون من 100 شمام ولكن أثناء برجوعه للمزاريطة مرة أخرى تفوق مربوحة من نومها على كابوس وتحاول افاقة الكبير ولكنه لا يستيقظ. 

لترسل مربوحة الخفير ايهم ابن اشرف لاستدعاء الدكتور ربيع لمحاولة افاقة الكبير وأثناء رحلة الكبير في البحث عن الشمامين يتفاجىء باستدعاء مربوحة لدكتور ربيع ويتعجب من الموقف خاصة وانه موجود حاليا مع شاكر مساعد الشمامة فيشرح له شاكر الموقف بأن الشمامة تخطف روحه فقط وليس جسده الذي يدخل في غيبوبة لحين تنفيذ طلبات الشمامة. 

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

 

قصة مسلسل الكبير اوي 8 
 

وينقسم الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


أبطال مسلسل الكبير اوي 8 


الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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