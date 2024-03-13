مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "إمبراطورية ميم" و"الكبير أوى 8"

تصدَّر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسلات: "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني.

مسلسل إمبراطورية ميم

تستمر المواجهات الاجتماعية المشوقة الكوميدية، خلال أحداث الحلقة الثانية، بين "مختار أبو المجد" خالد النبوي، وبين أولاده الـ 6 بعد رحيل والدتهم منذ 3 سنوات، حيث بدأت الحلقة بتعرض "مروان" نور خالد النبوي، لحادث سير بسيارة والده، ليعاقبه والده بسحب السيارة منه، وتوصيل أشقائه إلى المدرسة والجامعة، ويخرج أشقاءه من أجل الاطمئنان عليه.

وفي نفس الحلقة، تشهد محاولة شركة إنشاءات استثمارية، شراء كل المنازل في المعادي، ومنها منزل "عائلة أبو المجد"، ومنزل "حلا شيحة".

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل الكبير أوى 8

بدأت الحلقة الثانية، من مسلسل "الكبير أوي 8"، بطولة الفنان أحمد ممكي، بسماع "مربوحة" رحمة أحمد، وهي تخطط لحياتها الجديدة بعيدًا عن "الكبير"، حيث ستضع أولاده في الملجأ وتتزوج شابًا أصغر منها، كما شهدت الحلقة، أحداثًا عدة بعد ذهاب روح "الكبير أوي" إلى عالم الشمامين، بسبب عدم استحمامه يوم شم النسيم، وظهر جسد "الكبير" بلا روح وتحاول "مربوحة" و"الدكتور ربيع إنقاذه، ويُصدَم "الكبير" فيما يسمعه من أسرته، حيث اعتقد أن "العترة" و"جوني" يملأهما الحزن عليه؛ ليكتشف أنّهما يتشاجران من أجل الحصول على العُمدية بعد والدهما.

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل بابا جه

بدأ "هشام" أكرم حسني، في مشروع تأجير للآباء، بعدما وافق على الذهاب مع الطفل زياد "سليم مصطفى" ليكون له أب لمدة يوم واحد، لتعرض عليه والدة الطفل "نهى" فريال يوسف، أن يأتي لها أسبوعيًا ويلعب دور والد الطفل "زياد" وذلك بمقابل مادي.

وبالفعل حصل "هشام" على أول طلب، حيث هناك شاب مراهق يريد تأجير أب بسبب مشكلة له في المدرسة، ووافق على الطلب، ولكنه فوجئ بأن المشكلة مع ضابط شرطة، فكيف سيتعامل "هشام" مع هذه الورطة؟

أبطال العمل: أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وفريال يوسف، والطفلة حور أحمد، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.