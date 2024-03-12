ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان 2024 (فيديو)

شهدت الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان أحداثا مشوقة وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان “أحداث مشوقة في الحلقة الأولى، للمسلسلات الاجتماعية والكوميدية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

كامل العدد

أحيا صناع العمل، ذكرى رحيل الفنان مصطفى دوريش في أول حلقة للمسلسل، وبدأت الحلقة الأولى باستيقاظ “ليلى” وتمثل شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، وهي تنطق اسم ابنها الرضيع عمر من زوجها أحمد الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، وعندما ذهبت للاطمئنان على ابنيها التوأم يظهر برواز للفنان الراحل مصطفى درويش برفقة ابنيه في المسلسل منذ الموسم الأول.

مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة وآية سماحة وإسعاد يونس وجيهان الشماشرجي، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.



الكبير

بدأت أحداث الحلقة، بدخول مربوحة "رحمة أحمد"، إلى غرفة النوم من أجل أن توقظ زوجها الكبير "أحمد مكي"؛ ليستيقظ مفزوعًا بسبب ارتدائها "طقية" عليها بلونات وتطلب منه الاحتفال بشم النسيم ويرفض ذلك؛ لتحتفل هي في الدوار وتأكل الفسيخ، وتقول إنها لن تستسلم، وسوف تستمع لكلام الإعلامية رضوى الشربيني.

ويتحدث العترة "مصطفى غريب"، وجونى مع مربوحة، أن والدهما الكبير شديد في التعامل معهما، ويدخل الكبير فجأة لتغير كلامها في لحظة وأن عليهما الاستماع لكلامه، وتطلب مربوحة منهما في يوم شم النسيم الاستحمام، وإذا لم يفعلا ذلك سوف تظهر لهما "الشمامة"، كما تطلب مربوحة من الكبير أن يغتسل من أجل ألا تظهر له الشمامة، ويسخر من كلامها وينام.

الكبير بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



صدفة

تشهد الحلقة الأولى من مسلسل صدفة، عددًا من الأحداث البارزة ولعل أبرزها هو ظهور ريهام حجاج بشخصية صدفة وتعمل مُدرسة وتذهب إلى فؤاد مهران “خالد الصاوى” وهو مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربى، وتخبره سرًا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، لتشعل لهيب الشك داخله ويبدأ في البحث عن صدفة.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



بابا جه

شهدت الحلقة الأولى، من مسلسل "بابا جه" صدمة كبيرة لأكرم حسني وللجمهور، حيث واجه هشام “أكرم حسني” مواقف صعبة على الصعيدين الشخصي والاجتماعي.

ويسلط العمل الضوء في إطار كوميدي، على علاقة هشام بأسرته، خاصة بعدما أصبح عاطلًا عن العمل وتتحمل زوجته جميع مسئوليات المنزل. يستكشف المسلسل العلاقة الأبوية وتأثيرها على نمو الأطفال وكيفية نظرهم لآبائهم، كما تضمنت الحلقة، العديد من اللحظات الممتعة، بما في ذلك العلاقة الكوميدية بين هشام وبواب العمارة، ومحاولاته المضحكة لشراء زي فرعوني لابنته من أجل الحفل.

أبطال العمل: أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وفريال يوسف، والطفلة حور أحمد، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

إمبراطورية ميم

ظهر الفنان خالد النبوي خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة، بشخصية رجل فقد زوجته منذ 3 سنوات، وقرر أن يعيش لتربية أبنائه، لكنه يتفاجأ بعدد من السيدات يردن الارتباط به، خاصة أنه رجل وسيم يهتم بأولاده.

ظهرت الفنانة إيمان السيد بدور مدرسة الأبناء، وقررت أن تفاجئ خالد النبوي بأنها على استعداد أن تعطي لأبنائه الدروس الخصوصية مجانًا، وذلك من أجل الذهاب لمنزله يوميًا.

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

عتبات البهجة

بدأت الحلقة الأولى، في المسلسل بـ بهجت الأنصاري (يحيى الفخراني) وهو يتحدث في لايف مع جمهوره، عن لحظات السعادة التي يعيشها الشخص، كما ناقش معهم قضية التحرش، وكيف كانت السيدات تتحرك بحريتها قديمًا.

وفى نفس التوقيت يسمع صوت من غرفة حفيده عمر (خالد شباط)، فيذهب له الحديث معه، وتأتى حفيدته جميلة هي الأخرى (بسنت الباشا)، ويتحدثان معه حول مصاريفهما، وما يحتاجان إليه.

ويجلس بهجت مع عرفان للحديث عن أحفاده ومصاريفهم، ويخبره بضرورة التصرف حتى لا يشعرهم بيتمهم بعد وفاة والدهم ووالدتهم، ولكن عرفان يخبره أنه لا يمتلك أي أموال في الوقت الحالي، ثم يذهب لطلب أموال من نعنانة (جومانا مراد) بائعة الكشك، وعندما يفشل بهجت في الحصول على المبلغ ألذى يريده من نعناعة يذهب إلى عبد البديع "هشام إسماعيل" وهو يدرس للطلبة في السنتر التعليمي بطريقة الأغاني، ويطلب بهجت من عبد البديع بصفته شريكة بعض الأموال.



مسلسل عتبات البهجة: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.