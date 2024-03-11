الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مكسرات لميس" يكشف قصة أشهر مسجد بالفيوم لـ"الشيخ على الروبى"

لميس جابر
لميس جابر

تحدثت الدكتورة لميس جابر عن فكرة إنشاء محافظة الفيوم، وعن أشهر مسجد بها وهو مسجد الشيخ على الروبى، والذي يعد من أشهر المساجد المعروفة فى المحافظة، ويخضع لإشراف هيئة الآثار الإسلامية والقبطية التابعة لوزارة الآثار.

وقالت “جابر” خلال برنامجها “مكسرات لميس” عبر راديو 9090، إن الأقاويل اختلفت حول الاسم الأصلي لـ«الفيوم» فالمرجح أنها كانت قديمًا تدعى «شيديت » ومعناه الجزيرة، لأنها كانت وقت تكوينها واقعة في بحيرة موريس «بحيرة قارون حاليًا»، وفي أوائل حكم البطالمة سماها بطليموس الثاني فيلادف «أورانيس » نسبة إلى زوجته أرسينويه، كما سمى الإقليم أيضًا بهذا الاسم، ثم سماها القبط «بايوم» ومعناها قاعدة بلاد البحيرة، وأخذ العرب كلمة «فيوم»، وأضافوا إليها أداة التعريف، فأصبح «الفيوم» هو اسمها العربي. 

وعن المسجد الشهير، أوضحت “جابر”، أن المسجد به ضريح الشيخ على الروبى ويتردد عليه مئات الزوار من داخل المحافظة وخارجها، وللمسجد قصة تاريخية حيث كان أمر ببنائه السلطان برقوق عام 893 هجرية، تكريمًا للعابد الناسك الشيخ على الروبى، الذى استوطن الفيوم ويتصل نسب الشيخ على الروبى بالبيت العباسى، فهو من سلالة عبدالله بن عباس عم الرسول "صلى الله عليه وسلم".

والضريح عبارة عن قاعدة مربعة الشكل مبنية بالآجر ولها بابان، ويتوسط كل ضلع من أضلاع المربع عمود من الرخام يحمل كل منها عقدين، وحول المربع إلى دائرة لإقامة القبة عليها بواسطة طاقية مخوصة في أركان المربع، وتشبه هذه الطواقى إلى حد كبير مثيلاتها في القبة القديمة وقبة مسجد سنان باشا.

ويعلو هذه الطواقى مقرنصات من أربع صفوف من المقرنصات، واستعمال الطواقى والمقرنصات معًا في منطقة الانتقال لتحويل المربع إلى دائرة يعتبر من المميزات التي امتازت بها قبة الروبى دون غيرها من قباب مصر.
 

"مكسرات لميس"

"مكسرات لميس" مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحًا، وهو برنامج ثقافي، على راديو 9090، والذي يحرص على تقديم محتوى إبداعي يثري الساحة الإذاعية ويسعد المستمعين خلال الشهر الكريم.

مكسرات لميس لميس جابر الاثار الفيوم الشيخ على الروبى مسجد الشيخ على الروبى الروبي الإقليم

مواد متعلقة

"مكسرات لميس" برنامج ثقافى تٌقدمه "لميس جابر" على الراديو 9090

الأكثر قراءة

عاجل| 50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

المجاعة تفتك بسكان غزة.. الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق الفلسطينيين فى رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها