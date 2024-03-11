الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدحت وهبة: قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19 ألف مريض إدمان

مكافحة وعلاج الإدمان
مكافحة وعلاج الإدمان

تحدث مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن مبادرة الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات برعاية الصندوق.

حملات طرق أبواب لمنازل الأسر لتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، "ننفذ برامج توعوية، وننفذ حملات طرق أبواب لمنازل الأسر وتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التعامل مع الابن الذي يتعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 لتقديم أي خدمات علاجية للمرضى بسرية تامة".

 افتتاح 6 عيادات داخل المناطق المطورة وتستقبل الشباب والمرضى لتقديم كل الخدمات العلاجية

وأضاف "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، افتتحنا 6 عيادات داخل المناطق المطورة وتستقبل الشباب والمرضى لتقديم كل الخدمات العلاجية، وعلى مدار العام الماضي قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19 ألف مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة والمناطق المجاورة لها، ونقدم الخدمات العلاجية في المراكز التابعة للصندوق.

وأوضح، الصندوق يقدم خدمات متمثلة في أنشطة ما بعد العلاج مثل الدوري الرياضي الذي يستهدف تعظيم دور الرياضة، وهذا الأمر يحد من الانتكاسة ويأتي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وننظم هذا الدوري كل سنة للمتعافين على مستوى مراكز العزيمة بكل أنحاء الجمهورية، كما أن كبار النجوم يتطوعون ويشاركون في اللعب معهم وهو ما يمنحهم دفعة قوية.

الادمان لشباب والمرضى ادمان الرياضة

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