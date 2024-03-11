تفاصيل إطلاق صندوق دورى رياضى للمتعافين من الإدمان

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن تفاصيل إطلاق الصندوق دوري رياضي "أنت أقوى من المخدرات" للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

وقال المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في هذه المناطق، كما يتم تنفيذ برامج توعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين سكان المناطق المطورة، لتوعية الشباب بأضرار الإدمان، وكذلك التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات.

وأوضح أن المبادرة جاءت في إطار حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة، كاشفًا أن هذه النوعية من البرامج والمبادرات تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وكشف أنه تم افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان في المناطق المطورة، كما تم استقبال أكثرمن 19 ألف متردد جديد ومستمر من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء المناطق المطورة والمجاورة على مدار العام الماضي.