الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تموين القليوبية: الأرز فى معارض "أهلًا رمضان" بـ27 جنيهًا والزيت بـ40

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

قال عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، إن الوزارة أقامت المعرض الـ15 من معارض أهلًا رمضان، بالإضافة إلى 20 شادرًا منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، ليصل إجمالي المعارض والشوادر على مستوى المحافظة إلى 35 معرضًا وشادرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى" اليوم الإثنين، أن الإقبال غير عادي من قبل المواطنين، لأن السلع متاحة بشكل كبير وبجودة عالية وأقل من مثيلتها بالأسواق من 20% إلى 35%، موضحًا أن سعر كيلو السكر في المبادرة يبدأ من 27 جنيهًا، والأرز الرفيع يبدأ من 27 جنيهًا أيضًا، مقابل 30 جنيهًا للأرز العريض.

وكشف، عن أن أسعار الزيوت شهدت هبوطًا خلال الفترة الماضية لتبدأ الأسعار من 40 جنيهًا سعة 600 ملى، إذ حدث هبوط في الأسعار بعد القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا.

اهلا رمضان التموين معارض القليوبية

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