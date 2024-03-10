الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ القليوبية: 173 مليون جنيه لرصف الشوارع الرئيسية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، أن الخطة الإستثمارية للرصف بالمحافظة بلغت 173 مليون جنيه حيث بلغت طول رصف الشوارع 24 ألفا، و275 متر طولي بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وذلك فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


جاء ذلك خلال الجولة الميدانية،اليوم الأحد، التي قام بها اليوم لمتابعة أعمال رصف طريق أبو حشيش بمدينة بنها وشارع حسين سليمان بمدينة طوخ، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها.

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واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 مترا وعرضه 18 مترا بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الإستثمارية 2023-2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذا تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل وجاري وضع طبقة الأسفلت السطحية، موضحا أن اجمالي الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة بنها بلغت 21 مليون جنيه باجمالي اطوال 4000 متر طولي.


كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع حسين سليمان إلى مزلقان القطار من أمام مجلس المدينة طوخ والذي يبلغ طوله 420 م طولي، حيث تم تكسير الاسفلت المتهالك وإنشاء أرصفة خرسانية وبلاط إنترلوك، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية وتجدر الاشارة الى ان الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة طوخ بلغت حوالي 13 مليون جنيه بإجمالي 1825 مترًا طوليًا.


ووجه المحافظ بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.

محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان شارع حسين سليمان الاسفلت بنها

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