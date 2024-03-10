الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"بيطرى القاهرة" تلغى الإجازات وتعلن الطوارئ طوال رمضان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري على رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم. 

وأشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم. 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه سيتم تكثيف حملات المرور على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة كمحلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وشرطة المسطحات ومفتشي الأغذية بمديريات الصحة، حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من 20 فبراير 2024 ومستمرة حتى نهاية الأعياد وشم النسيم بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية المعروض، مع تكـثيف حـملات الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى رفع درجة الاستعداد حملات مكثف مديرية التموين مباحث التموين محال بيع اللحوم

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