الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

ضبط 4030 كيلو لحوم فاسدة في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 4030 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

محافظة الجيزة الاسواق لاستهلاك الآدمي وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية مديريات الطب البيطري

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