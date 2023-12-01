ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

الكويت.. أغانٍ وطنية جماعية وتسهيلات لكبار السن والسيدات

شهدت اللجنة الانتخابية المصرية فى الكويت، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج، أمس الجمعة، توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم.

وحرص المصريون فى الكويت ممن لهم حق التصويت على التواجد قبل فتح باب التصويت، فى ظل اعتبارهم هذا الحدث يوم عيد وواجبًا وطنيًا، يحرصون فيه على المشاركة لاختيار مَن يمثلهم خلال المرحلة المهمة والتاريخية للدولة المصرية.

وشهدت اللجنة أجواءً احتفالية بمشاركة أبناء الجالية، عقب الإدلاء بأصواتهم. وأمام المقر الانتخابى فى منطقة «أرض المعارض»، قام الناخبون بغناء بعض الأغانى الوطنية بشكل جماعى، ما يعبر عن مدى حبهم لمصر، وفرحتهم بأداء واجبهم الوطنى، من خلال المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وقال سفير مصر فى الكويت، أسامة شلتوت: «إقبال المصريين فى الكويت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يعكس مدى اهتمامهم ورغبتهم فى التصويت واختيار مَن يمثلهم فى الانتخابات»، معتبرًا أن تزايد إقبال الناخبين من أبناء الجالية يعكس رغبتهم فى المشاركة بهذا «العُرس الديمقراطى».

وشدد القمص بيجول الأنبا بيشوى، راعى الكنيسة المصرية فى الكويت، على أن «مصر على مدى تاريخها، ستبقى دائمًا نسيجًا واحدًا متماسكًا قادرًا على مواجهة أى صعاب»، مشيرًا إلى حرص الجالية المصرية فى الكويت على المشاركة فى الانتخابات.

ووجه القمص «بيجول»، عقب مشاركته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الكويت، الشكر للسفير المصرى على تسهيل مهام الناخبين فى الإدلاء بصوتهم، والاهتمام بكبار السن والسيدات خلال أعمال التصويت.

واختتم راعى الكنيسة المصرية فى الكويت بقوله: «المسئولية واجب وطنى داخلنا، ولا ترتبط بمركز أو بمنصب، لكنها تنبع من داخلنا، ورغبتنا فى تحمل المسئولية من أجل رفعة شأن الوطن».

المغرب.. إقبال رغم «يوم العمل».. وتوقعات بزيادة الأعداد فى عطلة السبت والأحد

توجه عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية فى المغرب، أمس، إلى مقر السفارة المصرية بمدينة الرباط، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وفتحت السفارة المصرية فى العاصمة المغربية أبوابها لأبناء الجالية منذ الصباح الباكر، لممارسة حقهم الدستورى، مقدمة كل التسهيلات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.

وقال سفير مصر لدى المملكة المغربية، ياسر عثمان، إن عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، داخل مقر البعثة المصرية فى الرباط، تسير بكل سهولة ويسر وانتظام، مشيرًا إلى أن «السفارة توفر كل التسهيلات اللازمة للناخبين أثناء الاقتراع».

وأضاف «عثمان»: «الإقبال على المشاركة فى أول أيام التصويت جيد جدًا، رغم أنه يوم عمل فى المغرب، ومن المنتظر أن ترتفع الأعداد خلال العطلة الأسبوعية، يومى السبت والأحد».

وأشار إلى حرص أبناء مصر فى الخارج على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، لإيصال رسالة قوية بأنهم يدركون أهمية أداء واجبهم الوطنى من أجل رفعة الوطن.

وأشاد السفير بالجالية المصرية فى المغرب، باعتبارها نموذجًا مضيئًا لأبناء مصر فى الخارج، متقدمًا بالشكر إلى السلطات المغربية، لتأمين محيط مقر البعثة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة.

لبنان.. تسهيلات كبيرة من السفارة لمنع التكدس.. والسفير: نتوقع مشاركة كبيرة

شهدت السفارة المصرية فى لبنان إقبالًا كبيرًا من المصريين الموجودين فى البلد الشقيق، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ فتح صناديق الاقتراع فى التاسعة صباحًا.

واستمرت السفارة المصرية فى استقبال الناخبين حتى التاسعة من مساء أمس، وتفتح أبوابها اليوم وغدًا، أيضًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأدلى سفير مصر فى لبنان، علاء موسى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، وعدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على التوافد على السفارة، منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت.

وقال «موسى» إن هناك عددًا كبيرًا من المصريين فى لبنان، لذا «نتوقع مشاركة كبيرة فى الانتخابات الرئاسية»، خاصة مع تقديم تسهيلات كبيرة من جانب السفارة، لمنع التكدس خلال عملية التصويت.

وأضاف: «التصويت مُتاح فى السفارة ١٢ ساعة يوميًا خلال الثلاثة أيام المخصصة لتصويت المصريين بالخارج، ما يعطى للناخب فرصة للإدلاء بصوته بشكل مريح وسلس».

وأتم بقوله: «أعضاء السفارة يعملون على تسهيل إجراءات الانتخابات وتسريعها، بشكل يسمح أن تكون عملية التصويت سلسة وسهلة، والانتهاء منها فى فترة وجيزة، ما يشجع المواطن على عدم التفكير كثيرًا قبل المجىء للإدلاء بصوته».

الأردن.. أجهزة إلكترونية لتحديد «من يحق له التصويت» فى ثوانٍ.. و«كراسى» لمندوبى المرشحين

توافد أبناء الجالية المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية على مقر السفارة المصرية فى عمّان، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المصريون فى الأردن فى الحضور أمام اللجنة الانتخابية الفرعية، داخل مقر سفارة مصر بالعاصمة عمّان، عقب صلاة الجمعة، ثم تزايد العدد بمرور الوقت، ما يعكس حرص المصريين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وكان حضور المرأة ملحوظًا، إلى جانب الشباب من الجنسين، ومثّل كلاهما الأغلبية من بين المشاركين فى ممارسة دورهم الوطنى وحقهم الدستورى.

كما لوحظ اصطحاب الناخبين أطفالهم إلى العُرس الانتخابى، بالتزامن مع وجود الأعلام المصرية فى يد كل ناخب عند مشاركته فى التصويت، علاوة على ترديد هتاف: «تحيا مصر».

وحرصت البعثة الدبلوماسية المصرية فى الأردن على تقديم كل التسهيلات للناخبين خلال مشاركتهم فى التصويت، كان من بينها تجهيز كرسيين متحركين لكبار السن وأصحاب الإعاقة، لنقلهم من مقر السفارة حتى مركز التصويت.

كما قدمت السفارة المصرية فى الأردن، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب، حتى لا يستغرق وقتًا، ولضمان سلامة العملية الانتخابية، وذلك عبر وجود أكثر من «تابلت» يعمل عليه عدد من الموظفين، لإدخال بيانات جواز السفر، أو بطاقة الرقم القومى، لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدًا فى جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه، بشكل لا يستغرق بضع ثوانٍ.

ووضعت السفارة المصرية فى الأردن عددًا من الكراسى لمندوبى المرشحين داخل اللجنة، لمتابعة عملية التصويت، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب توفير كل وسائل التأمين داخل مقر السفارة ومركز الاقتراع.

وحرصت وزارة الداخلية الأردنية على توفير عناصر الأمن خارج أسوار السفارة، تأمينًا للعملية الانتخابية، وتأكيدًا لمدى التعاون والتنسيق بين مصر والأردن على كل المستويات.

الجزائر.. صور السيسى تتصدر المشهد: «كل الدعم لصانع الإنجازات»

توافد أعضاء الجالية المصرية فى الجزائر على مقر السفارة المصرية بالبلد الشقيق، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وشهدت عملية الاقتراع، منذ فتح الصناديق فى التاسعة من صباح أمس، إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين المقيمين فى الجزائر، الذين أكدوا حرصهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم.

وحرص أبناء الجالية المصرية فى الجزائر، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم، على حمل أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين دعمهم الكامل له، لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى حققها.

وقال سفير مصر لدى الجزائر، الدكتور مختار وريدة، إن عملية التصويت انطلقت فى التاسعة صباح أمس، داخل مقر السفارة المصرية، بعد إتمام جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية الموجودة فى كل الولايات الجزائرية.

وأضاف «وريدة»: «خلال الفترة الماضية تم التواصل مع أعضاء الجالية المصرية المقيمة فى الجزائر، وتحديث بياناتهم، إلى جانب تنظيم حفل استقبال لرموز الجالية فى مقر السفارة لتأكيد أهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم». كما أشار إلى نشر القواعد المنظمة لعملية التصويت على الصفحة الرسمية للسفارة على وسائل التواصل الاجتماعى، بقصد تسهيل الوصول إلى جميع أعضاء الجالية الموزعة على مختلف الولايات الجزائرية الأخرى بجانب العاصمة.

سلطنة عمان.. وسائل مواصلات لنقل أبناء الجالية إلى مقر التصويت

كشف السفير خالد راضى، سفير مصر لدى سلطنة عمان، عن وجود إقبال ملحوظ من أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة فى العاصمة مسقط، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقال «راضى» إن السفارة المصرية تعاونت مع التنظيمات الممثلة للجالية، خاصة «نادى الجالية»، لاتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تسهيل العملية الانتخابية على المصريين فى سلطنة عمان.

وأوضح السفير المصرى أن من بين هذه الإجراءات: توفير وسائل مواصلات، لنقل أبناء الجالية المصرية الموجودين فى أماكن بعيدة عن العاصمة، إلى مقر اللجنة الانتخابية فى مسقط، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، دون أى مشقة.

تونس.. مواطنون: الظروف الحالية تلزمنا بأن نقف جميعًا مع وطننا ونسانده أمام التحديات

فتحت السفارة المصرية فى تونس أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية منذ التاسعة من صباح أمس، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان تيسير العملية الانتخابية، وفقًا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرص أبناء الجالية المصرية بتونس على اصطحاب أبنائهم خلال التصويت، فى إطار إيمانهم بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية بهدف دعم وطنهم، مثمنين دور السفير إيهاب فهمى، سفير مصر بتونس، فى تسهيل كل الإجراءات والتيسيرات لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أكد أيمن الحداد، مصرى مقيم بتونس منذ ٧ سنوات، تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، واتفق معه أيمن صالح، مصرى مقيم بتونس منذ ١١ سنة، مشددًا على أن الوقت الحالى يلزم أن نقف فيه جميعًا مع وطننا ونسانده.

ونوه بأن السفارة لعبت دورًا مهمًا فى تشجيع الجالية على المشاركة فى الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأكد هانى ناصر، مصرى مقيم بتونس وصاحب مطعم فى سوسة، أنه قطع مسافة كبيرة ليصل إلى تونس العاصمة للمشاركة فى الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن صوته أمانة ويجب أن تكون فى محلها لنهضة ورفعة وطنه.

فيما ذكر مصطفى محمود، مصرى مقيم فى تونس منذ ١٧ عامًا، أنه حرص على المشاركة والتصويت لأنه واجب وطنى يجب القيام به.

السعودية.. المملكة تتصدر فى إقبال المصريين.. وسيدة تسافر 700 كم للمشاركة فى «العُرس»

سجل المصريون فى المملكة العربية السعودية النسبة الأعلى من بين المشاركين فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، أمس، فى ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين بمختلف مناطق المملكة.

واحتشد المصريون فى السعودية بكثافة شديدة أمام مقار التصويت، خاصة فى الرياض وجدة، لتسجل المملكة أعلى نسبة تصويت فى الخارج، وفق مؤشرات أولية.

وشهدت الساعات الأولى من أمس توافد أعداد كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع، داخل مقر السفارة المصرية فى العاصمة الرياض، وحرص غالبيتهم على الذهاب إلى اللجان مع عائلاتهم، خاصة الأبناء من الأطفال وصغار السن والشباب، لتعريفهم بهذا الاستحقاق الدستورى المهم، إلى جانب رفع أعلام مصر، ولافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

ووثق مصرى مقيم فى مدينة «القصيم» السعودية رحلة سفره بالسيارة إلى العاصمة الرياض، من أجل الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

وكتب المواطن فى تغريدة: «بسم الله توكلنا ع الله، نبدأ تحركنا للرياض لمقر السفارة المصرية، لأداء الأمانة، انزل، شارك، صوتك أمانة، بلدنا بتنادينا الآن ومينفعش نتأخر عن ندائها مهما كان ورانا أى ارتباط، ومهما كانت المسافة بعيدة... انزل وشارك ومتكسلش».

كما أن هناك سيدة انتقلت مسافة تتخطى الـ٧٠٠ كم، لتدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وفق ما وثقه مواطنون مصريون فى السعودية.

وشارك أعضاء حزب «النور» من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية بكثافة فى التصويت، من خلال التوافد على مقار السفارة والقنصليات، للإدلاء بأصواتهم.

ومن داخل القنصلية المصرية فى مدينة الرياض، قال حسن الجراحى، أحد أبناء الجالية المصرية: «ما شهدته القنصلية، أمس، كان عرسًا وطنيًا بامتياز، شاركت فيه كل فئات وأطياف المصريين المقيمين فى السعودية».

وأضاف «الجراحى» لـ«الدستور»: «يوجد ٣ ملايين مصرى فى المملكة العربية السعودية، أى ما يمثل ٢٥٪ من نسبة المصريين فى الخارج، وهو ما يعكس تصدر المملكة أعداد المشاركين فى اليوم الأول من الانتخابات».

وواصل: «كل فئات المصريين شاركوا فى التصويت، أمس، عمالًا وفلاحين وأطباء ومهندسين ومستثمرين ومحاسبين، وسط حالة من السعادة الغامرة بالمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى، مؤمنين بكل ما تحقق من إنجازات على أرض مصر منذ ٢٠١٤، وراغبين فى استكمالها خلال الفترة المقبلة».

وأكمل: «الأمن فى مصر الآن مستتب، وبنيتها التحتية تطورت بشكل غير مسبوق، وقوتها السياسية والدبلوماسية عادت من جديد على المستويين الإقليمى والعالمى، وتأثيرها أصبح واضحًا على الرأى العام العالمى ككل».

واختتم بقوله: «كل هذه الإنجازات التى تمت فى مجال البناء والتعمير والإسكان، وكذلك الصحة والتعليم، ودعم ذوى الهمم، جعلت هناك حافزًا كبيرًا لدى المصريين فى الخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية».

الإمارات.. نزول من أول لحظة وسط حضور شبابى لافت.. وناخبة: «واجب وطنى»

سجل المصريون بالإمارات مشاركة واسعة فى اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، أمس، ليكونوا الأكثر إقبالًا، إلى جانب المصريين فى السعودية، وفق مؤشرات اليوم الأول.

وتوافدت أعداد كبيرة من الشباب على السفارة المصرية فى الإمارات، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، مشددين على أهمية المشاركة بكثافة فى الاستحقاق الدستورى.

ونبه السفير أشرف الديب، القنصل العام المصرى فى دبى، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا حرص الجالية المصرية فى الإمارات على المشاركة، منذ الساعات الأولى من فتح أبواب مقر اللجان الانتخابية أمام المواطنين.

وقال «الديب»: «إننا نحث المواطنين المقيمين وغير المقيمين فى دولة الإمارات على المشاركة فى الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق المهم والتاريخى»، معربًا عن تطلعه لمشاركة أكبر عدد ممكن من المصريين الموجودين فى دبى.

وشدد السفير المصرى على أهمية إدراك كل مواطن أهمية تفعيل ممارسة حقه الدستورى وواجبه الوطنى، فى إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الإجراءات التى اتخذتها القنصلية فى دبى لتسهيل العملية الانتخابية على كبار السن وذوى الهمم، وذلك بشكل سريع وميسر دون أى صعوبة.

ودعت لمياء شوقى، مصرية مُقيمة فى الإمارات، جموع المصريين فى الخارج إلى النزول والمشاركة فى التصويت، واصفة الانتخابات الرئاسية بأنها واجب وطنى، وهو ما دعاها للمشاركة والتصويت.

ونبهت «لمياء» إلى أهمية الدور الإيجابى لكل مصرى فى الخارج خلال العملية الانتخابية، أيًا كان المرشح الذى سيصوتون له، لكن المهم الظهور بصورة مشرفة تليق بكل المصريين بالخارج، مضيفة: «ده وطنا، ولو مكناش إيجابيين دلوقتى هنكون إيجابيين إمتى؟».

بلجيكا.. مشاركة واسعة وصور تذكارية واصطحاب للأطفال رغم «الصقيع»

أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، أن عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، داخل مقر السفارة بالعاصمة بروكسل، تسير بانتظام وثبات، خاصة فى ظل الإجراءات التنظيمية والتقنية التى اتخذتها البعثة الدبلوماسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال «عبدالعاطى» إن هناك توافدًا جيدًا من قبل أبناء الجالية المصرية فى بروكسل على التصويت، فضلًا عن قدوم مواطنين من مدن بعيدة عن مقر السفارة فى العاصمة، رغم ظروف الطقس السيئة، وانخفاض درجات الحرارة إلى حد الصقيع.

وأضاف السفير المصرى: «الجالية المصرية فى بلجيكا تعد نموذجًا مشرفًا للجاليات فى الخارج، ولديها درجة عالية من الوعى والمسئولية، وتدرك أهمية دورها الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم».

وأشاد بالمظهر الحضارى والتزام المواطنين المصريين بالقواعد أثناء إدلائهم بأصواتهم، مشيرًا إلى حرص العديد منهم على اصطحاب أطفالهم لتعزيز روح الانتماء وحب الوطن لديهم منذ الصغر.

وواصل: «كما أنهم عبروا عن فرحتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، عبر رفع الأعلام المصرية التى زينت مقر ومحيط السفارة، بجانب التقاط الصور التذكارية، فى أجواء عمت فيها الروح الوطنية المصرية» وتوقع السفير المصرى أن تزداد أعداد الناخبين يومى السبت والأحد، لكونهما العطلة الأسبوعية للمواطنين، متوجهًا بالشكر للسلطات البلجيكية لتأمين محيط السفارة، والتأكد من عدم وجود أى عوائق، فى إطار التسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم.

فرنسا.. توافد من كل الفئات والأعمار على مقار الاقتراع.. وأعلام مصر تزين المشهد

فتحت السفارة المصرية فى العاصمة الفرنسية، باريس، والقنصلية العامة بمدينة مارسيليا، أبوابهما أمام المصريين المقيمين فى الأراضى الفرنسية، منذ التاسعة من صباح أمس الجمعة، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتوافد أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار إلى مقرى السفارة والقنصلية، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية، على رأسها: «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر»، فضلًا عن رفع علم مصر وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وقالت هايدى سرى، قنصل مصر فى مارسيليا، إن اللجان الانتخابية فتحت فى التاسعة صباحًا، حسب توقيت فرنسا، وبدأ بعض المواطنين التوافد على اللجان الانتخابية فى حماس كبير، مضيفة: «نتوقع توافد أعداد أكبر مع العطلة الأسبوعية، اليوم وغدًا».

وناشد محمد الحوفى، رئيس الجالية المصرية فى مارسيليا، ونائبه المهندس كمال عازر، إلى جانب خالد شقير، رئيس جمعية «مصر فرنسا ٢٠٠٠»، المصريين فى فرنسا وجميع أنحاء أوروبا والعالم، المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ودعت إيمان عبدالله شقير، نائبة رئيس جمعية «مصر فرنسا ٢٠٠٠» فى مدينة مارسيليا، كل المصريين الموجودين فى الجنوب الفرنسى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلة: «أناشد كل مصرى أصيل بيحب بلده إنه يكون موجود فى القنصلية المصرية أيام ١ و٢ و٣، ولازم صوتنا يوصل، لأن صوتنا أمانة، وده حق بلدنا علينا، خاصة أن مصر والعالم العربى يواجهان صعوبات وتحديات كبيرة».

ووجّه طالب مصرى، يدرس فى فرنسا، رسالة إلى كل الطلاب المصريين حول العالم، مناشدًا إياهم النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: «هنزل وهروح القنصلية المصرية عشان ده واجب، ومينفعش إنى أكون هنا وأنسى بلدى، وبوجّه نداء لكل الطلاب المصريين حول العالم إنهم يروحوا القنصليات والسفارات ويصوتوا».

أستراليا.. انتظام التصويت فى سفارة وقنصليتين

توافد المواطنون المصريون فى أستراليا على مقار السفارة فى «كانبيرا»، والقنصليتين المصريتين فى «سيدنى» و«ملبورن»، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابها فى التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى لأستراليا، لتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وهو ما سيتكرر خلال الأيام الثلاثة المخصصة للاقتراع، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت اللجان إقبالًا من جانب المواطنين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى، وفق ما أكده سفير مصر فى أستراليا، هانى ناجى.

وقال «ناجى» إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصويت أبناء الجالية المصرية فى الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات اللازمة لعملية الاقتراع.

روسيا.. اصطفاف المصريين أمام السفارة رغم وصول درجات الحرارة لـ«تحت الصفر»

استقبلت السفارة المصرية فى موسكو، أمس، أبناء الجالية المصرية فى روسيا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقال أيمن العيسوى، رئيس الجالية المصرية فى روسيا: «مشاركة المصريين بالخارج فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسة مبشرة جدًا، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بصوتهم».

وأضاف «العيسوى»: «فتحت أبواب اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين، فى موعدها المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، وهو التاسعة صباحًا. ورغم برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة فى روسيا إلى ما تحت الصفر، لم يمنع ذلك الناخبين من النزول فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، لأنهم يريدون الشعور بالأمن والأمان فى بلدهم مصر».

وواصل: «شهدنا توافدًا وإقبالًا كثيفًا من المصريين فى الخارج، وإصرارًا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لرغبتهم فى الحفاظ على الدولة المصرية»، متوقعًا زيادة أعداد المشاركين من أبناء الجالية المصرية فى روسيا، اليوم وغدًا، لكونهما إجازة رسمية، بخلاف أمس الجمعة، الذى يعد يوم عمل عاديًا.

وأتم رئيس الجالية المصرية فى روسيا بقوله: «هناك تواصل مستمر مع الجالية المصرية للإدلاء بصوتها، لأنه حق دستورى مكفول لكل مواطن»، موجهًا الشكر للسفارة المصرية على وجودها وتواصلها الدائم مع الجالية.

وقال السفير المصرى لدى روسيا، نزيه النجارى، إن السفارة استعدت تمامًا لإدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستعدادات جرت على أكمل وجه، قبل عدة أيام من بداية التصويت.

وأضاف «النجارى»: «وزارة الخارجية المصرية وفرت كل الإمكانات اللازمة لعملية التصويت»، مشيرًا إلى أن «عدد أفراد الجالية المصرية فى روسيا يصل إلى نحو ٤٠ ألفًا، ونأمل أن يتمكن العدد الأكبر منهم من الإدلاء بصوته».

وتابع السفير المصرى لدى روسيا: «نحن ندرك أن المصريين فى روسيا موجودون فى مدن روسية كثيرة، وقد لا تساعد الظروف بعضهم فى الحضور إلى موسكو للإدلاء بصوته، إلى جانب بداية موسم الامتحانات لدى الطلاب المصريين فى الوقت الحالى».

وأكد أن السفارة تواصلت مع الطلاب المصريين فى روسيا، منذ فترة طويلة قبل التصويت، لتوعيتهم بقواعد وتفاصيل الانتخابات الرئاسية، مع نشر هذه القواعد والتفاصيل على موقعها الإلكترونى.

ألمانيا.. توزيع حلوى وورود على الناخبين

توافد أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا على السفارة المصرية فى برلين، وقنصليتها فى فرانكفورت وهامبورج، أمس، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وأدلى السفير خالد جلال والسيدة قرينته بصوتيهما فى أول أيام الانتخابات، وتوافد على السفارة عدد من أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، وعلى الرغم من أنه يوم عمل، فإن الإقبال كان متوسطًا، مع توقعات بزيادة الإقبال فى عطلة نهاية الأسبوع، اليوم وغدًا.

وحرص المصريون على التقاط الصور الفوتوغرافية أمام السفارة المصرية ببرلين، وسط هتافات «تحيا مصر»، ورفعوا أعلام مصر، إلى جانب توزيع الحلوى والورود على الناخبين. وحثَّ الدكتور ثروت قادس، رئيس المجلس الأعلى للجاليات فى ألمانيا، الجالية المصرية، على المشاركة فى الانتخابات، واصفًا أيام الانتخابات بأنها أيام سعيدة، مضيفًا: «نشكر ربنا أننا جئنا من فرانكفورت وجنوب ألمانيا، وأطالب المصريين، أى مصرى حتى لو بدون جواز سفر ومعاه رقم قومى، يروح وينتخب النهاردة».

اليابان.. توعية قيادات الجالية بـ«القواعد التنظيمية»

أقبل المصريون فى اليابان على مقر السفارة المصرية بالعاصمة طوكيو، أمس، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وقال محمد أبوبكر، سفير القاهرة لدى طوكيو، إن الجالية المصرية فى اليابان على درجة عالية من الوعى والإدراك لأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن السفارة من جانبها تبذل جميع الجهود الممكنة لتسهيل مشاركة المواطنين فى الاستحقاق الرئاسى المهم. وأضاف السفير المصرى: «تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وإبلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد على أهمية ممارستهم حقهم الدستورى فى التصويت بهذا الاستحقاق الدستورى المهم».

سويسرا.. حافلة لنقل المصوتين من «المسجد الكبير» بعد الصلاة

شهد مقر القنصلية المصرية فى جنيف، عقب انتهاء صلاة الجمعة، أمس، توافدًا كثيفًا لأبناء الجالية المصرية فى المدينة وما حولها من مناطق «القطاع الفرنسى» من سويسرا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية. وقال المشاركون إن هذا اليوم وطنى بامتياز، مشددين على أنه من واجب كل مواطن مصرى فى الخارج التوجه إلى صناديق الانتخاب، والوفاء بالاستحقاق الدستورى.

وخصصت الجالية المصرية فى جنيف حافلة لنقل المتوجهين للإدلاء بأصواتهم فى مقر القنصلية، من المسجد الكبير فى المدينة، بعد صلاة الجمعة، بهدف التيسير عليهم، خاصة أن أمس الجمعة يوم عمل. وزادت كثافة المتوجهين إلى لجنة الاقتراع بعد انتهاء الأعمال، أمس، وسط استمرار فتح اللجنة حتى التاسعة مساءً، وسط توقعات بتوافد العدد الأكبر من المصوتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، اليوم وغدًا.