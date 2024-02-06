"الطب البيطري" يضبط 5471 كيلو لحوما فاسدة في الجيزة

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة حملاتها الرقابية علي أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5471 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمى خلال الاسبوع الماضي.



‫ يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش، على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات على الأسواق لضبط الاغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم



‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات، الحملات على الأسواق لضبط الاغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.