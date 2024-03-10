"شئون الحرمين" تستعد بكل طاقتها لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان

قالت شئون الحرمين إن رئاسة الشئون الدينية للحرمين الشريفين، بكامل طاقتها الاستيعابية، هيأت جميع مداخل ومخارج المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين والزائرين.

وذكرت الهيئة وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد أنها قامت بتخصيص أبواب للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة للحفاظ على سلامتهم وضمان انسيابية تنقلهم داخل المسجد الحرام.

وأضافت أن الخطط التي وضعتها الهيئة تتضمن إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، فضلًا عن تعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين لخدمة ضيوف الرحمن طوال شهر رمضان.

خطة متكاملة استعدادًا لشهر رمضان

من جانبها، عملت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي على تنفيذ خطة متكاملة استعدادا لشهر رمضان، حيث يعمل قرابة 3 آلاف موظف من الكوادر البشرية في مختلف الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 49 فرصة تطوعية، حيث يصل عدد المتطوعين فيها إلى 9 آلاف متطوع.

بدورها، سخرت الجهات الأمنية جهودها لخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وفق خطط ميسرة لتسهيل إجراءات أداء المناسك.