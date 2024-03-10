الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

خفر السواحل الأمريكى يحقق فى وجود تسرب نفطى قبالة كاليفورنيا

خفر السواحل الأمريكى
خفر السواحل الأمريكى

أكد خفر السواحل الأمريكي إجراء تحقيق في تسرب نفطي قبالة ساحل شاطئ هنتنجتون بيتش بولاية كاليفورنيا.

وقال خفر السواحل الأمريكي في بيان، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "إنه يعمل على تحديد مصدر التسرب النفطي قبالة ساحل شاطئ هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا، وذلك عقب اكتشاف لمعان التسرب على سطح الماء بعدما حلقت مروحية تابعة لخفر السواحل فوق الموقع عند شروق الشمس".

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وأشار البيان إلى أن التسرب يقع على بعد 4 كم قبالة الشاطئ بالقرب من منصتين للتنقيب عن النفط، مضيفا: "الجهات المختصة تعمل على تحديد التأثيرات المحتملة على الخط الساحلي واستراتيجيات حماية البيئة، لكن لم يلاحظ أي حياة بحرية ملوثة بالنفط في المنطقة".

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بدورها، قالت إدارة الحياة البرية في كاليفورنيا إنها رصدت التسرب لأول مرة يوم الخميس الماضي، لكن كان يشتبه في البداية انه تسرب لمياه الصرف الصحي.

خفر السواحل الأمريكي تسرب نفطي ساحل شاطئ هنتنجتون بيتش ولاية كاليفورنيا التسرب النفطي منصتين للتنقيب عن النفط

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