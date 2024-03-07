وكالة الطاقة الدولية: توقعات بتلقي إمدادات جيدة نسبيا بسوق النفط خلال 2024

ذكرت توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية، الخميس، أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة نسبيا هذا العام مع تباطؤ نمو الطلب، في حين يتزايد العرض من الأمريكيتين.

وقالت “بوسوني” لـ “رويترز” على هامش مؤتمر صناعة النفط في أوسلو: "وفقا لوتيرة نمو الطلب على النفط في المستقبل، وقوة الطلب في الصيف، وأي انقطاعات غير متوقعة، نرى أن السوق تتلقى إمدادات جيدة نسبيا هذا العام".

وأضافت أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بناءً على ذلك "هدوءا نسبيا في الأسواق" رغم قرار تحالف أوبك+ في الآونة الأخيرة بتمديد خفض الإمدادات.

واتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، الأحد، على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مما يوفر دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج خارج التحالف.

وقالت “بوسوني” إنه بينما نما الطلب على النفط العام الماضي بنحو 2.3 مليون برميل يوميا، فمن المتوقع أن تكون الزيادة في 2024 أقل عند 1.2 إلى 1.3 مليون.

وتتوقع الوكالة أن تنمو الإمدادات إلى مستوى غير مسبوق عند نحو 103.8 مليون برميل يوميا، والتي تأتي بشكل رئيسي من منتجين من خارج أوبك+، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.

وتابعت بوسوني: "حتى الآن هذا يكفي لتلبية نمو الطلب".