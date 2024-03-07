الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

الحوثيون: استهدفنا 61 سفينة فى البحرين الأحمر والعربى منذ نوفمبر

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، عن استهداف 61 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ نوفمبر الماضي.

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات في البحر الأحمر، تقول إنها تأتي تضامنًا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

وقال عبدالملك الحوثي: منذ بدء طوفان الأقصى، استهدفنا 61 سفينة في عمليات معقدة ومحيّرة للأعداء، لأن هذه السفن تتحرك في أوساط البحر وبعيدة عن السواحل اليمنية. حسبما نقلت قناة المسيرة.

وأضاف: نفذنا خلال هذا الأسبوع وحده 8 عمليات، استهدفت 7 سفن، بـ19 صاروخا وطائرة مسيّرة.

وتابع: تم استخدام أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة، تفاجأ بها الأمريكي والبريطاني.

واعتبر “الحوثي” أن اكتشاف السفن وإصابتها بدقة وبصواريخ باليستية للمرة الأولى إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة، وفق تعبيره.

وكشف أن جماعته أطلقت 403 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مسيّرة، في عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني في غزة.

جماعة الحوثي الحوثي عبد الملك الحوثي البحر الاحمر غزة

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