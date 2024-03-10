"الخليج" الإماراتية: أبوظبى والقاهرة تسعيان لتخفيف المعاناة الإنسانية فى غزة

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن أبوظبي والقاهرة تسعيان لتخفيف المعاناة الإنسانية في شمال قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر والنساء والأطفال؛ عبر تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة الطائرات العسكرية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

أشكال الدعم للشعب الفلسطينى

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان: "واجب إماراتي في غزة" - أن "الواجب الإنساني الذي تؤديه دولة الإمارات ضمن العمليات الإغاثية المنفردة عن طريق عملية (الفارس الشهم 3) أو المتعددة الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة لوقف الحرب في قطاع غزة، والمطالبة بحل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".

وأشارت إلى أن "جهود الإمارات تتكامل من أجل حل هذه المحنة العصيبة التي وضعت المنطقة أمام أزمة خطيرة تهدد بانفجار الأوضاع الإقليمية، وتجرها مجددًا إلى مستنقع الصراعات على حساب خيارات السلام والازدهار".



يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أعلنت أن السفينة (الجنرال فرانك إس بيسون) غادرت قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.

وذكرت سنتكوم في بيان أوردته قناة"الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أن سفينة الدعم اللوجستي "بيسون" غادرت بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".

وأضاف البيان أن "السفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الجيش الأمريكي سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.

وكشف بايدن عن الخطة خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس بعد الموافقة الأسبوع الماضي على إسقاط مساعدات أمريكية جوا في غزة.