السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القيادة الفلسطينية تبحث سبل وقف العدوان ومنع التهجير فى قطاع غزة

منظمة التحرير
منظمة التحرير

عقدت اللجنة المشكلة من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح ومختلف الأطر القيادية، مساء اليوم السبت، اجتماعًا لها في مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في رام الله، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإفشال مخططات التهجير بكل أشكالها، وإغاثة الأهالي في غزة الذين يتعرضون لمجاعة حقيقية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وتدارست اللجنة خلال اجتماعها، المخاطر المحدقة بأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ 155 يومًا، ومحاولات فرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني في ظل التهديدات الإسرائيلية بتوسيع هجومها العسكري على مدينة رفح، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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كما بحثت اللجنة، الخيارات الممكنة كافة، لحماية الشعب الفلسطيني وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

القيادة الفلسطينية تؤكد أهمية مضاعفة الجهود والاتصالات الحالية لوقف العدوان الإسرائيلي

وأكدت القيادة الفلسطينية أهمية مضاعفة الجهود والاتصالات الجارية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على المستويات الداخلية والعربية والإقليمية والدولية، ومع المنظمات الأممية والدولية كافة، وصولًا إلى وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا ومنع تهجيره خارج وطنه، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية لأنحاء قطاع غزة كافة، خاصة شمال القطاع الذي يقف على أعتاب مجاعة حقيقية.

يذكر أنه جرى تشكيل اللجنة باجتماع القيادة الأخير الذي عقد برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسبق أن دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبوهولي، مساء اليوم السبت، أستراليا إلى استئناف تمويلها المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي أعلنت عن تجميده.

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