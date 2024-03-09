حماس: نبذل كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن الحركة تبذل كل الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة.

وطالب النونو، في تصريحات صحفية، المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل ووقف الحرب، قائلًا: "على المجتمع الدولي ممارسة الضغط اللازم لوقف الحرب".

واعتبر من جانبه، أن أي وقف لإطلاق النار يعني مرحلة سياسية جديدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، موضحًا: "متطلبات وقف إطلاق النار في غزة لا يوافق عليها الاحتلال".

وأردف: "لا يمكن أن يحقق الاحتلال من خلال المفاوضات ما فشل في تحقيقه في الميدان"، لافتًا إلى أنه إذا مارست الإدارة الأمريكية ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل فمن الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع النونو: "التخلص من حماس مجرد حلم لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع وهذا غير قابل للتنفيذ"، مشيرًا إلى أن إدارة الشعب الفلسطيني هي من الأمور الداخلية التي يدبرها الفلسطينيون وحدهم.